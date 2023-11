Estamos tranquilos, en Cúcuta somos fuertes: Mosquera, tras partido contra Millonarios

‘Soñamos con la final’

El motilón sabe lo que es revertir en esta Copa. En la serie anterior cayó 1-0 en el General Santander y pudo remontarle al Medellín en el Atanasio Girardot terminando la serie en la tanda de penales.

“Hay que ir a buscar el resultado, vamos 1-0 abajo, hay que tener precaución ante un equipo con mucha jerarquía, que si uno se descuida se van arriba en el marcado. Saldremos a ganar independientemente del planteamiento, soñamos y queremos clasificar. Tenemos ganas de meternos a esa final”, subrayó Duarte.

El lateral izquierdo, en la última visita del azul a Cúcuta en 2019 (3-1 victoria del rojinegro), anotó un gol. “Hay que salir arrollar. Está en nosotros poner las condiciones en presionar y atacar”, aseguró el cucuteño.

Mosquera señaló que no se ahorrarán nada. "Vamos a buscar el partido, no nos vamos ahorrar nada. No quitaremos la ilusión de llegar a la final. Intentaremos con nuestras armas y juego".

