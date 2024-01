Fin de la novela: Lucas Ríos seguirá en el Cúcuta Deportivo

“Hola amigos de Cúcuta e hinchada en general. Quiero manifestarles que he hablado con José Augusto Cadena y el alcalde Jorge Acevedo, él me ha manifestado que juntos vamos a luchar por el ascenso y de la mano de unos patrocinadores, me lograron convencer de volver, y entre todos lograr el ascenso este año”, expresó el volante que llegó al Cúcuta proveniente de Real Pilar, de la cuarta división argentina.

Ríos fue el jugador más crucial en el segundo semestre de 2023, campaña en la que el Cúcuta fue subcampeón del Torneo.

El gaucho aportó siete goles y cinco asistencias, siendo líder del equipo en estos ítems.

El talentoso creativo tendrá, además de técnico Federico Barrionuevo y su asistente Emiliano Romero, a sus connacionales Benjamín Ortiz (defensa) y Valentín Robaldo (delantero) como compañeros.

Cúcuta Deportivo iniciará el camino por el ascenso el primer fin de semana de febrero enfrentando al Atlético FC, en condición de visitant

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.