Jefry Zapata: es un lindo sueño el que estoy viviendo en una institución tan bonita

En 2020 estuvo en Águilas Doradas antes de llegar al Medellín, con el que jugó en 2021 destacándose con 19 goles en la Liga Antioqueña.

Jefry confesó que en medio de la pandemia (2020) sentía que no iba a cumplir sus sueños.

“Fueron tiempos difíciles, cuando cumplí los 21 años decía que no iba a cumplir mis sueños. Juego al fútbol desde los 7 años, no tuve un plan B. Estaba aburrido pero gracias a Dios se dio la oportunidad acá en el Cúcuta. Es un lindo sueño el que estoy viviendo en una institución tan bonita. Desde que llegué me han acogido de buena manera. Seguirá con la humildad los pies en la tierra”, expresó, evidentemente emocionado, el jugador que actúa con el dorsal 14.

