Su nuevo debut

González actuó 60 minutos al ser sustituido por Lucas Ríos. Tocó bien el balón, presionó y sobretodo no se dejó amilanar de un mediocampo costeño con experimentados como Carlos Sierra, Didier Moreno y Leyder Berrio.

Lea aquí: Cúcuta Deportivo fichó al volante Elian Londoño

“Había nerviosismo, llevaba mucho sin estar en cancha, pero mis compañeros me respaldaron desde el minuto uno. Estaban los comentarios de que podía ser un partido en el que se me truncara la carrera por estar tanto tiempo inactivo, pero algo fundamental fue la confianza del profesor (Rubén Tanucci) y los compañeros. No pareciera que estuviera inactivo”, señaló.

González se ganó su puesto, según cuenta, durante los entrenamientos.

“En todos los entrenos de la semana pasada yo vi que el profe Tanucci se estaba fijando mucho en mi trabajo. Un día me puso a jugar con el equipo principal, me dio la oportunidad y no quería desaprovecharla”, confesó Jhonatan, quien lució el dorsal 26.