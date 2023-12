Julián Anaya se marcha del Cúcuta Deportivo rumbo a Jaguares

"Cuando se trata de agradecer, la motivación, el impulso, la protección y el sacrificio, que he hecho por mi, solo siento gran emoción y un profundo agradecimiento de tenerlos a ustedes como equipo. No hay manera, ni una sola palabra puede describir el agradecimiento que tengo hacia ustedes por todo lo que en su momento me han brindado. Me voy lleno de aprendizajes, gracias por las lecciones aprendidas y por la paciencia que mostraron conmigo. Los llevo siempre en el corazón", escribió en sus redes el jugador de 24 años compartiendo una foto con la camisa del Cúcuta.

Con el fronterizo, Anaya pudo marcar tres goles ante Llaneros, Real Santander y Boca Juniors de Cali.

El zaguero se suma a Ezequiel Mastrolía, Lucas Ríos, Joider Micolta, Stalin Motta, Felipe Ospina, Juan Barrenechi y Elian Londoño como jugadores que no continuarán en el plantel.

