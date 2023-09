¿Mejoras en la iluminación del estadio General Santander? IMRD responde

¿Han acordado alguna visita de Win Sports o Dimayor?

No hemos tenido ninguna comunicación, no nos han oficiado ni comentado que vayan a hacer visita. Seguimos inclusive, con trabajos de pruebas esta semana y mantenimiento, hay mucho más trabajo por hacer. No tenemos ningún tipo de certeza de que Win visite el estadio.

¿Por recursos sí y por tiempo no?

Se han hecho modificaciones que permitirían que se llevara a cabo el proyecto con los recursos existentes al día de hoy, siendo inferiores a lo inicialmente presupuestado, eso lógicamente hace que el componente técnico varíe. Estamos hablando de que tendríamos unas luces de unas especificaciones técnicas diferentes a lo que originalmente se había planteado.

Lo segundo es el tiempo del proceso de licitación, es materia de estudio por parte de los abogados de la Alcaldía de Cúcuta y los del instituto. Hay un tema a resolver y es sí es viable o no realizar la licitación este año y ejecutarla el año entrante.