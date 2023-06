¿Qué dijo Bernardo Redín tras la eliminación del Cúcuta Deportivo?

Condenado por cuenta propia

Si bien el cuadrangular inició con una victoria 3-1 ante Cortuluá en Yumbo, el Cúcuta se fue diluyendo fecha a fecha sin poder cerrar los partidos empatando en los cinco restantes.

La incapacidad para ganar -y más en casa- lo condenaron a estar afuera de la final del Torneo I-2023.

“Siempre se intentó ganar, pero a veces no pudimos sostener. No sé si es ansiedad, pero es demasiado, fue reiterativo. Creamos opciones, pero no las finalizamos”, expresó Bernardo Redín, en rueda de prensa.

Esa fue una constante durante todo el semestre, pero flaquearon desde los delanteros más jóvenes hasta los de más experiencia como el capitán Jhonathan Agudelo y Yilmar Filigrana.

“Si el equipo fuera incapaz de llegar al arco contrario, de crear jugadas, uno se preocupa pero trabajamos en la finalización y no es lo mismo finalizar sin oposición o tener que hacerlo en fracciones de segundo con el rival encima y la presión de los tres puntos. Son muchas cosas”, señaló Redín.

En el cuadrangular, en el General Santander, de nueve puntos posibles sólo se sumaron tres: empate 1-1 con Valledupar y Partriotas, y 2-2 ante Cortuluá.