Valledupar vs. Cúcuta Deportivo: el rojinegro quiere dar el golpe en el Grupo B

El capitán y goleador viene en sequía registrando su último gol en la fecha 10, ante Bogotá FC, el 3 de abril. En los más recientes planteamientos de Redín, el 32 entra en una figura de tres volantes ofensivos y no como delantero centro, puesto que ha ocupado Yilmar Filigrana.

“Me he sentido bien, por el equipo el esfuerzo y sacrificio se tiene que hacer siempre. Para lograr los objetivos hay que hacer sacrificios. Hay jugadas en las que no se me han dado las cosas, pero la intención siempre es la mejor”, expresó el antioqueño.

Agudelo, en los juegos anteriores, se ha visto algo ansioso y pese a que se generan situaciones, aún no se logra concretar y mejorar la efectividad.

“El margen de error es mínimo. Creo que la concentración tiene que ser fundamental, la disposición y actitud del grupo está al 200%. Vamos a hacer un buen partido”, explicó el séptimo goleador histórico del Cúcuta.

El rojinegro deberá ser inteligente y cauto en las respuestas, pues en el compromiso ante Patriotas el plantel se dejó sacar del partido y pegó más de la cuenta, razón por la que no tendrá a Ríos, Guzmán y Zapata.

“Todos estamos muy motivados por el punto en Tunja. Hay que seguir paso a paso, es un partido que hay que afrontar con la mayor seriedad. El profe ha hablado bastante de la tranquilidad, de no dejarse sacar del arbitraje, del rival, son cosas que debemos corregir”, señaló Mosquera, titular en cuatro partidos de Copa y uno de Torneo.