Vengo a dejarlo todo: Benjamín Ortiz, defensa del Cúcuta Deportivo

Ortiz, quien firmó con el motilón por un año, confesó que no dudó en ningún momento en venir al cuadro fronterizo. “Hablé con los dirigentes y Federico (DT). Dejaron claros los objetivos de ascender y vamos a trabajar por ello”, dijo.

En su posición tendrá que pelar un lugar con Pertuz, Moreno y Bayron Suaza.

“Hay una competencia interna muy linda, nos potenciará día a día. Apunto a ser titular, pero desde el lugar que me toque voy aportar, a dar mi granito. Jugar al lado de Pertuz, con una experiencia gigante, me sirve mucho, creo que me ayudará y espero que a él le sirva”, comentó.

Sobre que análisis hace de la categoría con respecto al fútbol argentino coincidió en la tendencia de ser muy físico.

“Los primeros partidos que hemos jugado fue con un fútbol muy físico, quizás se deja a un lado la pelota, el jugar, se va más al choque pero el fútbol argentino es muy dinámico, físico, muy trabado en la mitad de la cancha y creo que ahí hay similitud”, concluyó el gaucho.

