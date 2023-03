Así funciona el pico y placa en Cúcuta este 1 de marzo

Aunque el pasado 10 de febrero se anunció una nueva medida de pico y placa para la ciudad de Cúcuta que debía entrar en funcionamiento a partir de hoy, 1 de marzo, este nuevo modelo que pretendía restringir la movilidad para cuatro dígitos por día, por ahora, no entrará en vigencia debido a que aún no estaría firmado el Decreto Municipal.

Por tal motivo, se le recuerda a los conductores que transitan por la capital fronteriza que en la ciudad se encuentra vigente el Decreto 300 de 2019, el cual estipula restricciones de movilidad para vehículos particulares, mientras que el transporte público individual (taxis), se encuentra libre de esta medida, según las últimas indicaciones de la Alcaldía Municipal.

En ese sentido, para este 1 de marzo se restringe la circulación de los automotores cuyo último dígito de sus placas termine en 5 y 6.

Los vehículos particulares con placa matriculada en Cúcuta o el Área Metropolitana no podrán circular en tres franjas horarias: entre las 7:30 a.m. y las 8:30 a.m., entre las 11:30 a.m. y la 1:30 p.m. y desde las 5:30 p.m. hasta las 7:00 p.m.

Por su parte, los vehículos de placa nacional o extranjera, no podrán circular desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. por ningún sector de la capital de Norte de Santander.

Estas medidas funcionaran bajo el mismo perímetro establecido en el Decreto del 2019 (polígono del centro que comprende la avenida Diagonal Santander (ambos sentidos), calle 2, avenida 10 y calle 15).

Por el momento, la medida seguirá aplicando de la siguiente manera

Lunes: Placas terminadas en 1 y 2

Martes: Placas terminadas en 3 y 4

Miércoles: Placas terminadas en 5 y 6

Jueves: Placas terminadas en 7 y 8

Viernes: Placas terminadas en 9 y 0

