¿Cómo funcionaría en Cúcuta el subsidio de transporte?

Genial, pero falta mucho

Miguel Ángel Florez, gerente propietario de Transontiveros, no ve la propuesta como un subsidio, sino como un pago anticipado vía recibo de servicios públicos.

Opinó que la idea de que quien no lo use, termine de alguna manera pagando por quienes sí lo hacen, se da porque ningún municipio ni departamento tiene la capacidad de financiar el transporte público.

La idea le parece genial, pero consideró que solo sería viable en la medida en que el mismo Estado apoye a las empresas. “Porque quién nos asegura el pago”, se preguntó.

Para esto, el gobierno nacional tendría que dotar con todas las herramientas tecnológicas a todos los sistemas de transporte del país, como única vía para controlar el recaudo, además de optimizar el servicio y controlar otras variables. “Faltan muchas cosas por implementar para que eso sea posible”, declaró.

Medardo Guerrero Mendoza, jefe de rutas de la Cooperativa de Microbuses Ltda. Coomicro, considera esta medida como “populista en época de elecciones porque aplicarla costaría mucho dinero”.

Aunque reconoce que el presidente lo anunció como una idea de subsidio para el transporte masivo y no colectivo, no tiene ningún sustento. “Ni siquiera reconocen dar un subsidio a los estudiantes, menos lo van a hacer con el resto de la población. Sería una belleza pero de la práctica a la realidad es imposible ya que ni siquiera es el Estado el que lo va a pagar sino que se va a pagar del bolsillo de los colombianos y, dígame usted, de dónde va a salir tanto dinero”, opinó.

Al borde de la quiebra

Raúl Marino Zamudio, profesora del Programa de Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario, dijo a La Opinión que aunque la idea de tener un transporte público gratuito resulta interesante para muchas personas, la mayoría no está dispuesta a tener que pagar más por un incremento en el costos de la tarifa de luz porque es en la que se va la mayor parte del presupuesto del hogar.

“Si se incrementa, digamos, creo que en media serían unos 200 mil pesos en la factura sería imposible, por lo tanto ese mecanismo tendría que revisarse y no solamente a partir de una factura sino de otra manera porque no toda la población necesita el transporte gratis.” Zamudio cree que en el caso de Cúcuta, que no cuenta con un sistema de transporte masivo, sería interesante que ese subsidio se invirtiera en generar un transporte más organizado o en crear ese sistema tan necesario en una zona de frontera.

Sin embargo, sostiene que existe un déficit importante con los sistemas de transporte público en todo el país y eso lleva a los ciudadanos a cuestionarse por qué si se espera que el Gobierno financie la mayoría de esos mecanismos, hoy por hoy, la mayoría de los sistemas esté al borde de la quiebra.

“Eso realmente hay que revisarlo porque si le vamos a meter más dinero a un sistema que no está funcionando, lo podríamos poner gratis, pero si no funciona, no tiene sentido. Ahí vemos casos como el de Bucaramanga, cercano a Cúcuta, que implementa un sistema de transporte masivo hace más de 15 años y es un fracaso total, al caso que ya oficialmente está quebrado”.

Finalmente, habló de la necesidad de evaluar cómo se está gestionando el transporte público en cada ciudad para hacerlo más efectivo y que, realmente, genere un beneficio en la población porque, de lo contrario, sería desperdiciar dinero. También, insiste, debe dotarse de toda la tecnología necesaria porque invertir más recursos en las condiciones actuales, así será gratuito para parte de la población, no va generar mayores beneficios.

