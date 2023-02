Con un gremio dividido avanzó una nueva protesta de taxistas en Cúcuta

Los taxistas de Cúcuta participaron ayer en la jornada de protesta sin el bloqueo de calles, en respaldo a la movilización nacional del gremio que le exigió al Gobierno impedir la operación de las plataformas y rechazar el alza en los combustibles. De acuerdo con Juan Carlos Bastos, presidente del Sindicato de Taxistas de la ciudad, desde el paro en la ciudad del pasado 26 de enero, se ha venido cumpliendo lo que se estableció en el pliego de peticiones.

“Estamos atacando la informalidad con la Policía de Tránsito que era una de nuestras peticiones. Estuvimos los presidentes de paraderos como representantes del gremio y desarrollamos una actividad pacífica como lo habíamos prometido”, señaló el vocero de la llamada ‘Mancha amarilla’.

Pico y placa

Recordó que dentro de los acuerdos alcanzados con el gobierno municipal, se estableció un plazo con la Alcaldía hasta el 28 de febrero, para que se restablezca en la capital de Norte de Santander el pico y placa para los taxis. Según lo expuesto, la administración municipal se comprometió a expedir el decreto a través del cual se incluye a los taxistas en la medida restrictiva de circulación, solicitud que viene siendo reiterativa entre los prestadores del servicio individual de de transporte de pasajeros.

De la misma manera, la confrontación del gremio con la alcaldía, radica en la falta de información y atención a las exigencias que tienen los taxistas.

Taxistas divididos

Pero la movilización de ayer estuvo dividida en la capital nortesantandereana. Un primer grupo conformado por al menos 50 taxistas, transitó con pitos y sirenas saliendo desde la avenida Los Libertadores, recorriendo varios puntos de la ciudad, para concentrarse, posteriormente, en la Plaza de Banderas. Este grupo, liderado por Juan Carlos Bastos, protestó con normalidad y sin afectaciones a la movilidad en la ciudad.

Sin embargo, en el sector de Antonia Santos, en la ciudadela Juan Atalaya, donde se concentró otro grupo de taxistas, aunque tampoco hubo bloqueo de vías, sí se evidenció que muchos de quienes estaban allí les pidieron a los conductores del mismo gremio que pasaban por el lugar, unirse a la protesta, incluso en contra de su voluntad, pues según señalaron no van a dar más plazo a las autoridades de tránsito para que les den respuesta a sus solicitudes.

“Acá estamos más de 200 taxistas. Nos vimos en la obligación nuevamente de tomarnos las vías porque el apoyo que brindamos en la marcha del 26 de enero no sirvió para nada, pues no han cumplido nada”, dijo Gustavo Peñaranda, otro representante de quienes conducen taxis.

Los manifestantes exigieron la inmediata firma del decreto del pico y placa para taxistas, para que partir del primero de marzo estén cobijados con la medida, al tiempo que señalan que muchos no están del lado del líder Juan Carlos Bastos.

“Nosotros no apoyamos las iniciativas que lidera el señor Bastos, él no nos representa como taxista, pues son muchas los retrasos y ninguna respuesta y él está velando por los derechos de algunos, no de todos”, indicó otro de los conductores.

No hay respuestas

Pese a las exigencias del gremio, aún no hay acuerdo con las autoridades municipales. Tras la movilización del 22 de febrero y las reiteradas exigencias del los taxistas, La Opinión consultó a las entidades involucradas. Ni la Secretaría de Tránsito de Cúcuta, ni el Área Metropolitana, realizaron un pronunciamiento oficial sobre el tema de la aplicación del pico y placa. Una medida que no está del todo descartada, pero que tampoco se haría efectiva, en los terminos exigidos por el gremio taxista.

