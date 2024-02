Cúcuta y su área metropolitana, entre las 50 ciudades más violentas del mundo en 2023

El área metropolitana de Cúcuta ocupó el lugar 43 del listado de las 50 ciudades más violentas de 2023, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México.

Cúcuta (área metropolitana) volvió a estar en el deshonroso ranking que cada año publica la ONG. Esta zona de Norte de Santander registró 369 homicidios el año pasado, lo que representó una tasa de 36,57% respecto al poco más del millón de habitantes que aproximadamente tiene.

Una de los ejes centrales del plan de gobierno del alcalde cucuteño Jorge Acevedo es la seguridad, por eso ha propuesto la instalación de cámaras de seguridad con reconocimiento facial. Además, este sábado anunció el trabajo que se viene adelantando con el Gaula del Ejército Nacional, para la creación de un grupo especial para que opere exclusivamente para Cúcuta y su área metropolitana.

Según el mandatario local, esta estrategia busca apoyar en la seguridad ciudadana para hacerle frente a la extorsión y el secuestro. Al tiempo, se iniciará un trabajo interdisciplinario en coordinación la Policía.

Buenaventura, Sincelejo y Cali fueron las tres ciudades colombianas que se ubicaron antes de Cúcuta, en las casillas 24, 25 y 29, con tasas de 50,94%, 50,65% y 45,86%.

Otras cuatro urbes de Colombia hacen parte del informe: Santa Marta A.M., en el puesto 38 y una tasa de 39,62%; Cartagena A.M., en el lugar 42 y una tasa de asesinatos de 37,52%; Palmira, en la casilla 44 y una tasa de 35,14%; y Barranquilla A.M., en el puesto 49 y una tasa de homicidios de 31,99%.

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, México alberga 16 de las 50 ciudades con las tasas de homicidio más altas del mundo, destacando Colima, que por segundo año consecutivo lideró la tabla, Obregón, Zamora, Manzanillo, Tijuana, Zacatecas y Juárez.

