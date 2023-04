Cucuteños no se sienten seguros en la calle ni en el transporte público

Nuevo sistema de transporte

Miguel Peñaranda, director del Área Metropolitana de Cúcuta (AMC), sostuvo que esta percepción de inseguridad podría cambiar con la modernización del sistema de transporte público que se tiene proyectada para la ciudad y el área metropolitana.

“Los taxis y de transporte público colectivo van a estar ubicados en tiempo real con un centro de control, además que todos van a llevar cámaras de seguridad que también van a estar vinculadas al centro de control”, dijo Peñaranda.

Detalló además que los vehículos contarán con un botón de pánico con el que no solamente van a poder alertar sobre un robo, sino también sobre otros incidentes que se puedan presentar en el camino y que afecten a otros conductores o personas.

Y lo más importante, están trabajando en el proceso para lograr hacer un recaudo unificado y eliminar el manejo de efectivo y que los conductores no se conviertan en sujetos de robo.

“Al no tener efectivo, los ladrones no van a encontrar una razón para poderse subir a atracar en un vehículo que saben que no lleva efectivo, porque los usuarios pueden pagar con una tarjeta inteligente y estamos pensando también incluir a los taxis, para que cuenten con un dispositivo electrónico y que los usuarios pueden pasar su tarjeta y la puedan recargar en puntos autorizados”, precisó el funcionario.

