Fallas eléctricas y de infraestructura sacaron de las aulas a estudiantes

Cuando los estudiantes caminaban devuelta al colegio, el rector llegó a la manifestación y señaló que hay una tutela en curso, además, de que la intervención tendría que ser en gran escala “hace dos meses enviamos un macro proyecto al Ministerio de Educación con todos los problemas y las demandas de la institución”.

Royero invitó a los líderes estudiantiles y a varios padres de familia a ingresar a la Alcaldía para escuchar sus demandas en una reunión, a la que también asistieron la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Gobierno.

En dicha reunión, se acordó un plan de atención al riesgo eléctrico por parte de CENS, los 100 pupitres solicitados por el rector y una mesa de concertación con el consejo directivo, la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (Asinort), Secretaria de Educación y los entes de control.

El principal problema es la falla en el sistema eléctrico, donde cada día se disparan los tacos 2 o 3 veces, señaló Daniel Puentes Balaguera, presidente de la Asociación de Exalumnos de Instenalco y representante ante el consejo directivo. Esto ha ocasionado que los docentes dicten clases afuera de los salones, con pupitres en mal estado y sensaciones térmicas superiores a los 34 grados centígrados.

Inclusive, en la Sede B, ya ocurrió una situación en la que una profesora tuvo que recurrir al extintor para apagar una llama que se estaba encendiendo. Cabe destacar que en esta sede estudian los niños de primaria y de igual modo se han presentado problemas con el alcantarillado.

Balaguera mencionó que no hay aseadores y no hay celadores, ya que con los pocos recursos tienen que pagarle a gente que preste el servicio, y en ocasiones no alcanza el dinero. “No hay recursos para pintar, no hay recursos para reparar pupitres, no hay recursos para arreglar el sistema eléctrico”.

Sin embargo, son frecuentes las placas que llegan al colegio resaltando su buen desempeño académico, pero para no hay una mejora en la infraestructura.

Redacción: Nicolás Mojica Garza / Practicante de periodismo

