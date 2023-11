Malestar por estudios en el CDI de Cormoranes

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Cormoranes, una construcción fallida que hizo parte del contrato 876 de 2013 para construir cuatro CDI por un monto total de 4.695 millones de pesos durante la administración del exalcalde Donamaris Ramírez, vuelve a ser noticia, esta vez por el malestar que ha despertado en la comunidad unos estudios que hace un par de días inició la Secretaría de Infraestructura municipal.

El problema que tuvo esta obra, catalogada como un “elefante blanco’ que terminó en pérdidas millonarias, fue haberse construido sobre un canal para aguas lluvias y negras, en donde el terreno cedió y terminó con serias afectaciones en la estructura.

En esta ocasión, los trabajos que realiza la Alcaldía de Cúcuta han desatado el rechazo de la comunidad, pero en especial de los habitantes de la torre 38 de Cormoranes, quienes aseguran que se iniciaron unas intervenciones en el CDI, sin previa socialización.

Lea aquí: Cúcuta Deportivo y Fortaleza se citan en la final del Torneo II-2023

En particular, les preocupa el empleo de maquinaria pesada que amenaza la estabilidad del edificio que habitan porque cuando lo han hecho en otras ocasiones, han generado daños como grietas en el suelo o deformaciones en los marcos de puertas y ventanas, ya que inevitablemente las vibraciones generan esas consecuencias.

Luz Marina López, propietaria de uno de los apartamentos de esa torre, sostuvo que cualquier intervención que se realice al CDI solo genera afectaciones debido a que no es la primera vez que se invierten recursos en estudios que no terminan en nada, ya que el terreno no está apto para construir.

“Eso es un elefante blanco del gobierno y no entendemos por qué se le está invirtiendo plata a estas alturas. Varias veces le han inyectado dinero como justificando supuestas intervenciones que se quedan en eso. Ni siquiera sabemos que es lo que piensan hacer porque no nos han mostrado ningún permiso, ni ha venido un ingeniero de esos a explicarnos de qué se trata”, declaró.

Lea aquí: Le dispararon en la boca en medio de un atraco en El Salado

Lizeth Johana Acevedo, otra habitante de la zona, manifestó que la comunidad no ve ningún beneficio en los trabajos que están realizando, más allá de los daños que ocasionan en las torres cada vez que meten maquinaria en el CDI.

“Ahorita no se ve, pero vengan unas semanas después que terminen esos trabajos para que vean cómo con la vibración las puertas se descuadran y se revientan las paredes. Sin contar con que estamos al borde de un abismo, que cada vez que llueve se mete más el agua por ese caño que es donde tienen que invertir esos recursos porque esta es una zona de alto riesgo”, expresó.

La Alcaldía de Cúcuta, a través de la Secretaría de Infraestructura, informó que en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Cormoranes se inició esta semana un estudio de patología y vulnerabilidad sísmica, con el fin de obtener un análisis completo y detallado del estado de la estructura.

El contrato de consultoría especializada ya se encuentra en ejecución por un valor de 200 millones de pesos, con plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre del 2023 y el propósito es tener un diagnóstico de las condiciones del terreno y así el municipio pueda tomar una decisión de acuerdo a los hallazgos, ya sea para su recuperación o bien la demolición de la obra.

Con el fin de informar a la comunidad sobre este proyecto, la Secretaría de Infraestructura convocó a la comunidad para una socialización que se llevaría a cabo este jueves 9 de noviembre, en el Edificio Empresarial Tonchalá.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion