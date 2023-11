Mujeres se tomaron diversos puntos de Cúcuta para conmemorar el 25N

La polémica de los grafitis

En el marco de la movilización algunas de las manifestantes pintaron grafitis en la Fiscalía y Secretaría de Educación.

Los grafitis en las entidades mencionadas anteriormente contenían palabras como “violador” y “cómplice”. Para Hidela Benítez, secretaria de Gobierno de Cúcuta, cada ciudadano tiene el derecho constitucional a la protesta siempre y cuando no se agredan (como en este caso) a las instituciones públicas. Benítez considera que estas situaciones rompen el hilo constitucional porque en el medio de cualquier manifestación no se debe atentar contra los ciudadanos y edificaciones, debido a que “deja la estela de que todos estamos haciendo las cosas mal y no es así”.

Del mismo modo hizo un llamado a que cuando se realicen estas movilizaciones se hagan de una manera que no perjudique a nadie.

Distinto piensa García, ya que considera que este hecho es un inconformismo de parte de las mujeres “hacia estas entidades donde no hay avance de las investigaciones en torno a los casos de feminicidios y violencia de género contra las mujeres”.

Feria de emprendimiento

En las horas de la tarde se dio paso a una feria de emprendimiento en el Parque Playa, cuya realización estuvo a cargo de las casas Cuentera, Moira y Casa Morada.

Clara Angélica Valencia, integrante de la Fundación Moiras, informó que alrededor de 20 emprendimientos se hicieron presentes en la feria, la cual tuvo además la participación de shows musicales y presentaciones culturales y artísticas .

Redacción: Nicolás Mojica / Practicante de periodismo

