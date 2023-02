Nueva medida de pico y placa asustó a los cucuteños

Tan pronto como La Opinión dio a conocer este viernes cuáles serán las restricciones que propone el nuevo modelo de pico y placa para la ciudad de Cúcuta, se generaron diversas reacciones que, en su mayoría, cuestionan el esquema de movilidad propuesto por la Secretaría de Tránsito Municipal.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los sectores económicos, empresariales, políticos, concejales, transportistas, medios de comunicación y la ciudadanía en general emitieron sus opiniones acerca de un modelo que aseguran no se ajusta a las necesidades reales de la ciudad y traería serias consecuencias a su desarrollo económico.

En las redes sociales de La Opinión muchos ciudadanos opinaron acerca del esquema, manifestando su desaprobación, por cuanto consideran que aumentar a cuatro dígitos y por doce horas las restricciones en nada ayudaría a resolver el problema de movilidad en la ciudad.

El médico Alonso Vejollín Barrios, escribió: “Cucúta no necesita pico y placa. Requiere es disciplina de conductores, control de tráfico, arreglo de vías y el retiro de reductores de carril”.

“Si el Alcalde Yáñez, cambia el “Pico y Placa de 2 dígitos” a un “Placa Día de 4 dígitos” a vehículos matriculados en el Área Metropolitana queda en evidencia que se le arrodilló a los taxistas, nos quiere obligar a usar taxis, solo falta que le suban a la carrera mínima”, fue la opinión del abogado Carlos Jaimes.

Al cierre de esta edición, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, dio a conocer el plan de socialización de la medida e informó por medio de un trino en su cuenta de Twitter que la medida del pico y placa a 4 dígitos no está en firme y que es una propuesta del estudio del Plan Maestro de Movilidad que debe ser sometida a la discusión pública. “Los invito a participar del cronograma de concertación”.

“No se socializó”

Vamos a manifestar el desacuerdo total a la medida y a solicitar los estudios técnicos y la socialización previa a todas estas normativas que se inventan sin consultar a los gremios y a la ciudadanía, sin hacer una mesa de diálogo al respecto de cómo afecta el ejercicio de la actividad comercial empresarial y laboral de la ciudad”.

Sergio Palacios, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). Norte de Santander

Fortalecer el servicio de transporte público

“No podemos tomar decisiones arbitrarias de espaldas a la comunidad. Yo propondría que no tuviéramos medidas tan drásticas de un momento a otro. Esto afecta a los que llevan a los niños al colegio, a las personas que trabajan en centro y es que no hay ninguna estrategia para fortalecer el servicio de transporte público de Cúcuta”.

Jesús Sepúlveda, Concejal de Cúcuta

Resolver el mal parqueo

“Me parece un absurdo. Si en la ciudad se llevaran a cabo los controles referidos al mal parqueo que se ve en todas las calles y resolviéramos el mal comportamiento ciudadano no se necesita pico y placa. Si la Policía de Tránsito hiciera cumplir la norma, si tuviera suficientes grúas y el patio de vehículos inmovilizados no quedará tan distante al centro de la ciudad, no sería necesario”.

Ricardo Villamizar, exsecretario de Tránsito de Cúcuta y exdirector territorial del Ministerio de Transporte

Falta es orden y autoridad

“La medida de pico y placa que pasaría a cuatro dígitos no ha sido socializada con nosotros. Nos parece que se deben implementar antes otras cosas como no permitir el parqueo en las calles, quitar los reductores de velocidad que son innecesarios y tapar los huecos para que no disminuya la circulación, falta mucho orden y autoridad”.

Rubén Bitar, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres). Norte de Santander

Lesiona los intereses económicos

“Eso va a generar una crisis económica palpable en un año donde se habla de desaceleración económica. A Cotelco, gremio del sector turístico y hotelero, no nos han consultado. ¿Con qué gremios han consultado? No estamos satisfechos los gremios económicos, en este caso Cotelco, nos sentimos lesionados en los intereses económicos y sociales de Cúcuta con la medida que no ha sido socializada”.

Amilcar Mirep, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), Norte de Santander

