¿Quién es el hombre que protagonizó el polémico video con la jueza Vivian Polanía?

A través de redes sociales, se conoció un video al interior del Palacio de Justicia de Cúcuta donde funcionarios de la entidad se encontraban celebrando el día de Amor y Amistad de una forma muy peculiar, con bailes sensuales y dulces en forma de pene.

La protagonista de este nuevo escándalo es la juez Vivian Polanía (la misma que en el pasado fumó semidesnuda durante una audiencia) porque esta vez posó mientras recibía un baile erótico en la sede de la justicia.

Al fondo se escuchaba la canción Diva virtual de Don Omar. La jueza estaba en una silla. De pie, un hombre movía sus caderas frente a ella mientras le rociaba leche condensada en la boca. La actividad consistía en que la togada consumiera un waffle en forma de pene mientras el seductor se movía al ritmo del reguetón.

Lea: Con stripper, jueza Vivian Polanía celebró amor y amistad en el Palacio de Justicia de Cúcuta

En los juzgados no solo estaba ella, al menos 30 funcionarios más del Palacio presenciaron la actividad.

A pesar de las declaraciones, la Comisión Nacional de Disciplina ordenó iniciar investigación a los funcionarios de la Rama Judicial que aparecen en el video.

“Nos invitaron a una fiesta de Amor y Amistad, se llamaba fiesta de colores. Para entrar, cada juzgado tendría que hacer una entrada animada, no creo que sea un video de carácter sexual, el chico nunca se desnudó, no era estríper, llegó con su delantal, no se repartieron cajas con el logo de la Rama Judicial”, explicó Polanía a un medio de comunicación a nivel nacional.