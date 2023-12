Taxistas de Cúcuta subieron tarifa mínima, ¿por qué?

La tarifa mínima de taxis en Cúcuta está legalmente establecida en $6.000, sin embargo, para este mes se ha hecho costumbre que los conductores de la ‘mancha amarilla’ aumenten los precios de las carreras, alegando que deben tener su ‘prima navideña’.

Situación que ha generado molestia entre los usuarios, pues aseguran que, muchos taxistas están “abusando” en el cobro de las tarifas desde antes de que llegara diciembre, por lo que, a pesar de estar prohibidas, optan por usar plataformas como Indriver, donde el precio de la carrera se fija antes de tomar el servicio.

“Me subí en el centro, por el parque Santander y pedí ir hasta el Ventura Plaza y me cobraron 10 mil pesos, cuando la distancia es mínima y máximo siempre pago 7 mil o por mucho, 8 mil, pero exageraron”, contó Claudia Pérez, usuaria del servicio.

Aunque le reclamó al conductor por este cobro, según comentó Pérez, la respuesta del conductor fue argumentar que estaban en diciembre y las carreras subían porque había más trancones, más competencia y tenían que hacerse lo del “aguinaldo”.

Situación similar le pasó a Yessica Sánchez, otra usuaria del servicio de taxi, quien señaló que tomó un servicio por la Avenida Gran Colombia hasta la Central de Transporte y observó que inicialmente el conductor activó el taxímetro, pero, al bajarse, este le estaba cobrando tres mil pesos de más.

“Ellos tienen esa aplicación del taxímetro conectada al celular y el señor tenía el celular visible, yo iba viendo lo que marcaba, y salieron 10.800 pesos, y cuando me iba a bajar y le pregunté cuánto era, me cobró 13 mil pesos. Le dije que en el teléfono salía otro precio y salió con el cuento que al aeropuerto o al terminal siempre se hacía un recargo”, mencionó Sánchez.

Y así como las denuncias de estas dos usuarias, en redes sociales también se están haciendo virales las quejas en contra del gremio, precisando que, aunque no todos los taxistas incurren en esta mala práctica, quienes lo hacen dejan mal a todos los conductores.

“Son contaditos los que usan el taxímetro y cobran lo que es, que sea diciembre no justifica que tengan que cobrar de más, porque no es culpa de los clientes que la gasolina suba o que no reciban una prima, las propinas deben ser voluntarias y pedirlas amablemente, no como si fuera obligación del usuario”, agregó Sánchez.

