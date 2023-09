¿Cree en el amor? Este libro que llega a la fliC es para usted

Jaime Honorio González es un periodista que ejerció por más de 30 años su profesión, sin embargo, desde hace algún tiempo se ha venido adentrando al mundo de la literatura, razón que lo lleva a presentarse en la Fiesta del Libro de Cúcuta con su primera novela ‘El Ulises de Flora’.

Se trata de una novela de amor donde los personajes pasan por distintas fases que harán desatar muchas emociones a los lectores con la historia de Ulises Castaño y Flora Esteban, quienes después de mucho tiempo se reencontraron, logrando así, revivir todos su recuerdos y enfrentar los retos del presente.

“El libro refleja situaciones que nos tocan a todos como el amor, el desamor, el bullying, las relaciones, los primeros amores, una cantidad de hechos que seguramente varios hemos tenido y quería recrear eso” manifestó González.

Lea aquí: La primera Reina del Deporte

El autor comentó que en su obra literaria habla sobre el porqué no hay amor sin desamor, en ese sentido, explicó que no es posible amar sin sufrir ya que no se puede querer a una persona sin tener miedo a perderla. “Hay una ley que nos gobierna en la vida y es que todo tiene un final, cuando se acaba el amor, pues ya sabes que viene el desamor, incluso cuando todavía hay sentimientos por la otra persona” expresó el escritor.

Este libro está hecho para todo el mundo, pero especialmente para quienes creen en el amor, el autor comenta que a la gente le ha gustado mucho ya que los personajes pasan por situaciones que vive el lector en su día a día.

Infórmese: Imsalud planea venta y adecuación de IPS abandonadas

“Es una novela que muestra cómo es posible solucionar problemas. Cuando uno es joven cree que estos conflictos son el fin del mundo, pero resulta que no, el mundo no se acaba ahí y por el contrario, en la adolescencia, en la juventud apenas se está comenzando” comentó González.

El autor estará en un conversatorio sobre ‘El Ulises de Flora’ con Andrés Clavijo Rangel que tendrá lugar en la FliC Cúcuta 2023 a las 6:00 P.M.

Redacción por Valentina Salgado / practicante de periodismo

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion