‘El mejor equipo del mundo’ llega a Cúcuta

Hoy, la Fiesta del Libro de Cúcuta (fliC) llega a su fin y para cerrar con broche de oro uno de sus invitados especiales será Mauricio Silva Guzmán, editor jefe de la revista Bocas, columnista gastronómico de El Tiempo y tres veces ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, quien estará presentando su libro ‘El mejor equipo del mundo’.

A las 6:00 de la tarde, en la tarima principal de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, Silva conversará sobre la obra que recoge la legendaria historia del Ballet Azul con más de 100 fotografías que cuenta cómo Millonarios se convirtió entre 1949 y 1953 en “el mejor equipo del mundo”.

El libro cuenta la historia de los grandes jugadores del mundo que pasaron por el equipo capitalino y cómo, uno de ellos, Alfredo Di Stéfano terminó jugando en el Real Madrid, en la contratación más importante de la época.

La Opinión conversó con Mauricio previo a su presentación, para conocer por qué Millonarios se llamó “el mejor equipo del mundo” y por qué Colombia debe leer este libro sobre fútbol.

¿Cómo nació este libro?

‘El mejor equipo del mundo’ es un libro que nació hace 50 años yo creo, porque desde que tengo 5 años vengo oyendo el cuento de ese famoso equipo que llamaron el Ballet Azul que fue el Millonarios de la era del ‘El Dorado’ comprendido entre 1949 y 1953, entonces digamos que es una historia que conozco desde la niñez, mi papá y mi tío fueron testigos de esas hazañas, entonces siempre hubo esa afición, de tal manera que duré todo ese tiempo para lanzarme a la escritura.

Todo empieza cuando un buen día voy yo a ver a Millonarios y el día anterior, alguien había trinado que se cumplieron los 70 años de la llegada de Di Stéfano a Millonarios y al otro día había partido en El Campín, esto fue en el 2019, pero yo no vi que nadie celebrará, ni el club, ni nosotros, ni nadie, entonces le dije a mi compañero de puesto en el estadio que nos tocaba hacerlo a nosotros, entonces ahí sí me lancé a la idea de hacer esto.

¿Cómo fue el proceso de recolección de la información? ¿Tuvo que recurrir a muchos archivos?

Sobre todo tuve que recurrir al genio de Andrés Felipe Valderrama, que es un investigador increíble y una bellísima persona, delicadísimo, ratón de biblioteca y yo sabía que él era la ficha, porque pues también es muy hincha de Millonarios.

Le propuse que lo hiciéramos, de tal manera que nos gastamos por lo menos dos años y medio en el tema de investigación, un año en el tema de escritura y yo creo que unos cinco años yo estuve guardando material gráfico de lo que iba apareciendo, pero ya al final apretamos mucho más y pudimos encontrar ese material gráfico en los familiares de los jugadores, que valga la pena decir, todos están muertos, esto es una historia de hace 75 años, así que nos tocó acudir a sus familias y en efecto las familias tenían unos tesoros guardados en los álbumes familiares.

¿Cómo recibieron las familias la noticia de que usted estuviera interesado en escribir este libro?

Divinos, hubo un familiar que dijo “llevo cuarenta años esperando esta llamada”, otros se pusieron a llorar y por ejemplo, la hija del máximo goleador de Millonarios, ‘la muñeca Castillo’, dijo “yo estaba esperando que le hicieran ese homenaje a mi papá y esto me anima a recorrer los pasos de mi viejo” y entonces tomó la decisión y se vino a Bogotá y Felipe Valderrama, muy genialmente la llevó al Campín , le hizo todo el trabajo para que le abrieran las puertas y que ella viera donde había triunfado su viejo, entonces fue una cosa muy emotiva y así como con todos.

¿Por qué hay que leer este libro?

Yo pienso que este es un libro que no solo le interesa a los hinchas de Millonarios, porque de hecho me lo han hecho saber otros hinchas de otros equipos e hinchas de afuera, desde Perú, desde Argentina, desde Centroamérica, en Estados Unidos también y de España me han escrito y me han llamado, porque esta es una historia de un grupo de futbolistas extraordinarios que lograron hacer el que fue considerado el mejor equipo del mundo en esa época, en un país que estaba empezando a hacer el fútbol.

Esta es una historia universal con muchos ingredientes y pues al que le gusta el fútbol, pues no se le pueden escapar estos hechos.

¿Cómo ve al equipo hoy en día?

Pues como mucha ilusión como todos los domingos y todos los miércoles y todos los días de mi vida pienso en Millonarios y espero siempre que gane y que le vaya bien.

