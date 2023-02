Las obras de arte que han sido destruidas en los últimos años

Una escultura de madera de Frans Krajcberg valorada en 300.000 reales también se rompió en varias partes. Lo mismo sucedió con la estatua de Bruno Giorgi "O Flautista", valorada en 250.000 reales; y la pintura “Bandeira do Brasil” de Jorge Eduardo de 1995 fue encontrada flotando en agua.

En México también quedó destruida una obra. En 2020, la pieza Nimble and Sinister Tricks (To be Preserved without Scandal and Corruption) del artista Gabriel Rico cayó al piso luego de que la crítica de arte Avelina Lésper se acercara para poner una lata de gaseosa encima y tomarse una fotografía a modo de crítica.

Pero dado que la pieza se constituía por un vidrio sosteniendo varios objetos, bastó con este acercamiento para que se cayera y rompiera al estrellarse contra el piso.

Entérese: Mario Vargas Llosa entra en la Academia Francesa

La galería OMR, en la que estaba expuesta, se pronunció y dijo, "a pesar de que parece haber sido accidental y que es irrelevante como sucedió, la acción de la Stra. Lésper de acercarse demasiado a la obra para ponerle una lata de refresco encima y tomarse una foto para hacer una crítica, sin duda ocasionó el destrozo, y es sobre todas las cosas, una enorme falta de profesionalismo y respeto".