Lo que más le pido a Dios es que me deje mover por 5 minutos para abrazar a mi hijo y a mi esposa: Luis Fernando Montoya

Esas palabras las transmitió como lo hace un técnico con sus jugadores. “Quiero contarles cómo llegué a todo esto. Un día le dije al conductor del bus del Caldas de Manizales ‘usted no se puede quedar manejando bus, tiene que estudiar’ y hoy en día es el rector de la Universidad Uniminuto en Chinchiná (Caldas) y eso me motivó a mí para buscar este objetivo”. Pero les arrancó lágrimas a los presentes cuando les hizo la siguiente invitación: “Los invito a que hoy abracen a sus padres, les den las gracias por todo lo que han hecho por ustedes, ese abrazo yo lo quisiera dar, lo que más le pido a Dios es que me deje mover por 5 minutos para abrazar a mi hijo y a mi esposa, llevo 19 años intentando mover un dedo y no he podido, háganlo ustedes, denle las gracias a los padres porque ese esfuerzo que han hecho ellos es para sentirse muy felices”.

De inmediato, vinieron los aplausos para un hombre que no ha dejado de ganar títulos y ahora tiene uno más, el cual sirve de ejemplo para todos aquellos que tienen dificultades en la vida. El mensaje del profe es claro, no se vale renunciar a los sueños por más obstáculos que haya.

