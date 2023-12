Banco de la República baja la tasa de interés y así pone fin al ciclo alcista

Este martes, la Junta Directiva del Banco de la República bajó los tipos de referencia de 13,25% a 13,00%.Tal como esperaba el mercado financiero, la caída fue de solo 25 puntos, pero, así como la inflación viene en descenso, se abre la puerta al inicio de una baja en la curva de las tasas del Banco Central.

La decisión no fue unánime, de hecho por primera vez este año, la reunión de la Junta se retrasó casi una hora más. Cinco directores votaron a favor de bajarla y dos directores de mantenerla constante, con el 13,25% que se había establecido desde mayo.

El Emisor elevó su pronóstico para fin de 2024 de 5,2% en noviembre a 5,7% en diciembre, pero sus expectativas de inflación a 2 y 5 años permanecieron estables y se ubican en 3,8% y 3%. Las expectativas derivadas de los mercados de TES se han reducido significativamente desde octubre.

“Hay una confianza importante en que la reducción es sostenible, no significa que tengamos claridad de lo que vamos a hacer en las siguientes juntas. Esto no implica que estamos reduciendo en todas las juntas, pero si se hace con la suficiente confianza de que no va a tener que revertirse”, indicó el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.

La última vez que la entidad bajó sus tasas fue en la reunión de septiembre de 2020, pasando de 2,0% a 1,75%; pero luego, desde octubre de 2021, empezó una subida constante de los tipos de interés hasta mayo de este año. Luego, el emisor lo único que hizo fue mantenerlas congeladas.

La Junta Directiva también aseguró que las condiciones financieras externas han mejorado, en un entorno de una inflación global que, si bien continúa alta, mantiene una tendencia decreciente.

“En el caso de Estados Unidos, las más recientes proyecciones sugieren que la tasa de interés de política del Banco de la Reserva Federal tendría un sendero más bajo que el anteriormente previsto. En este contexto, el peso colombiano se apreció frente al dólar y la prima de riesgo soberano de Colombia se redujo”.

Villar dijo que la velocidad de la senda de recortes dependerá de las variables como el contexto internacional, la demanda agregada, decisiones importantes como la del salario mínimo y todas se tendrán en cuenta para tomar decisiones adicionales de si cambia o no la tasa de interés. En la medida en que la inflación baje tendremos tasas de interés más bajas.

El gerente explicó que los dos codirectores que votaron por mantener la tasa de interés constante dijeron que preferían esperar a tener más información, incluyendo el ajuste del salario mínimo, para estar seguros de que la reducción será en enero.

Desde el Gobierno Nacional venían pidiendo el comienzo del ciclo de reducción de tasas, pues el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que es necesario para la reactivación económica. “Es la expectativa de que sigamos bajando la inflación, que terminó en noviembre en 10,15%, incluye el impacto del impuestos a alimentos ultraprocesados, el cierre de brecha de gasolina, entre otros impactos. Esperamos hacia 2024 una senda de reducción”.

Se ‘abre la puerta’ a un ciclo de reducciones

Para el economista principal de BBVA Research, Alejandro Reyes, explicó que la decisión de la Junta va en línea con lo que esperaba la mayoría de analistas y BBVA Research.

“Si bien, nuestra expectativa era de una reducción mayor, destacamos el viraje que dio la Junta en su votación. Destacar que tres miembros cambiaron su voto de estabilidad a reducción nos ratifica en nuestra visión que el banco continuará con un ciclo de reducciones de importante magnitud en 2024”, añadió.

Reyes aseguró que, si bien 25 puntos no parece un cambio significativo, es una decisión que, en medio de la amplia incertidumbre sobre el entorno económico y en particular de los riesgos sobre la inflación, marca una decisión singularmente importante.

“Consideramos que en un contexto de reducción de la inflación y de debilitamiento de la actividad económica, seguramente abre la puerta a un ciclo de reducciones que esperamos sea más contundente en 2024, en especial cuando se comience a reducir la incertidumbre en torno a la inflación, iniciando por la decisión de incremento del salario mínimo”.

Expresó que BBVA Research mantiene su previsión de importantes reducciones de tasas en el próximo año, posiblemente a un mayor ritmo.

El economista principal de Scotiabank Colpatria, Sergio Olarte, afirmó que la medida del Banco de la República lleva “a que se genere seguridad de que el proceso de bajada de las tasas continúe el próximo año”, destacando que la velocidad va a depender de que tan rápido disminuya la inflación.

