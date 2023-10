En Cúcuta hay 20.421 jóvenes sin empleo

La tasa de desempleo juvenil en el área metropolitana de Cúcuta bajó, 1,6%, en el último año, a corte del trimestre junio-agosto, según el reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El indicador pasó de 19,6% (2022) a 18% (2023), pero sigue estando por encima de la media nacional, que se ubicó en 16,2%.

Respecto al trimestre anterior, la ciudad registró un aumento de 1,6%, porque mayo-julio registró 16,4% en desocupación. Durante este año, la tasa ha mostrado una tendencia a la baja, pues arrancó en 23,3% en enero.

Pese al panorama positivo, hay 20.421 jóvenes desempleados dentro de una población en edad de trabajar (15-28 años) de 222.407. El total de los ocupados es de 93.129 muchachos, lo que representa un aumento de 6.107, respecto a junio-agosto de 2023 (99.236).

Más inclusión

La coordinadora del Observatorio Regional del Mercado Laboral (Ormet) de Norte de Santander, Sharyn Nataly Hernández Fuentes, indicó que el desempleo juvenil se mide a través de la tasa de ‘paro juvenil’, que básicamente es la proporción de personas activas ―y que están en disposición de trabajar y en edad de trabajar― de ese rango edad, quienes se encuentran en situación de paralización porque no consiguen empleo.

Hernández precisó que un joven que no tiene trabajo, pero tampoco está buscándolo, no se considera en ‘paro’, porque no está interesado en participar en la actividad productiva.

La experta en mercado laboral señaló que una razón de la caída del desempleo son los programas de enganche laboral de las autoridades gubernamentales, que buscan promover la inclusión de los jóvenes en las empresas a cambio de beneficios tributarios.

“La estrategia del primer empleo ayuda al joven a iniciar su vida laboral, según su nivel de competencias y formación, para comenzar a adquirir experiencia”, sostuvo.

Desvalorización de la profesionalización

La economista afirmó que hay un desajuste de las competencias: la sobreeducación y el exceso de competencias, porque en este país se les exige a los jóvenes que sean profesionales para acceder cargos para los que no necesitarían ser profesionales.

“Se ha desvalorizado la profesionalización; ahora, para actividades que no van en línea con la profesión piden tener una profesión”, señaló la coordinadora del Ormet.

Sharyn Hernández añadió que por eso se ven jóvenes desarrollando labores operativas que no están relacionadas con la formación universitaria y el título recibidos. Por lo tanto, esta sería otra razón en la disminución del desempleo.

Emprender, otra opción

Sharyn Hernández manifestó que los jóvenes también han comenzado a ver el emprendimiento como opción para generar su sustento, lo cual ha contribuido a que baje la tasa de desocupación.

Agregó que, para los muchachos, emprender no solo es crear empresa; también comprende actividades bursátiles y en redes sociales, por lo que trabajan desde casa o el celular, no pagan seguridad social y por ello se quedan por fuera de la medición del DANE.

De acuerdo con la ANIF, los niveles de la tasa de desempleo suelen reaccionar con un rezago al comportamiento de la actividad económica, que en los últimos meses presenta fuertes desaceleraciones. Por consiguiente, es probable que en los meses siguientes se llegue a un punto de inflexión y se presente un aumento en el desempleo.

