Hay 21.000 jóvenes desocupados en Cúcuta y baja la fuerza laboral

En Cúcuta y su área metropolitana, la fuerza laboral joven disminuyó en el último año, pues pasó de 124.000 ciudadanos, en el lapso octubre-diciembre de 2021, a 116.000, en el mismo trimestre del año pasado.

Así se desprende del reporte más reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre el mercado laboral. La situación refleja que 8.000 jóvenes salieron en busca oportunidades de trabajo fuera del departamento o de Colombia.

Por otra parte, el desempleo entre la población de 15 a 28 años está en 18,5%; hay 21.000 desocupados y 94.000 ocupados, según el DANE.

Al comparar la tasa con el mismo período de 2021, se evidencia que la misma subió, pues para entonces fue de 18,1%.

Así mismo, se refleja que se redujeron las tasas de desocupación y ocupación, debido a que bajó el porcentanje de jóvenes en edad de trabajar de 31% a 28,9%, durante el período en referencia.

Cúcuta está 1,8% por encima del promedio nacional, cuyo indicador es de 16,7%.

Piedad Urdinola, directora del DANE, explicó que el empleo en ese segmento de la población se ha venido recuperando a nivel nacional, pues la cifra bajó 2,5%, respecto al mismo período de 2021, cuando se ubicó en 19,2%.

¿Qué pasa en Cúcuta?

El economista Alexander Botello, profesor e investigador de la Universidad de Pamplona, indicó que las tasas de desempleo en Cúcuta, en especial la juvenil, guardan relación con problemas estructurales concernientes al aparato productivo, como, por ejemplo, que más del 97% de las empresas son micro o familiares, las cuales, individualmente no se caracterizan por ser grandes generadores de empleo.

“Existe históricamente un desajuste estructural de un exceso de oferta de trabajadores y una escasez de puestos de trabajo, lo que se ha traducido en alta tasas de desempleo e informalidad que caracterizan al área metropolitana”.

Botello manifestó que, además, se deben tener en cuenta las brechas de capital humano que afectan el presente y futuro del mercado laboral de Cúcuta.

Destacó que este fenómeno es palpable en muchos sectores representativos como el calzado, confecciones, entre otros, en donde el talento laboral que sale al mercado no necesariamente responde a las necesidades que las empresas requieren satisfacer.

“Esto se debe a que no hay una oferta de formación para una labor o cargo específico; o existe el perfil, pero el currículo de formación no incluye el desarrollo de ciertas habilidades, capacidades y destrezas, o incluso puede que exista el perfil y se les enseñe lo que necesita el mercado empresarial; sin embargo, dicha enseñanza puede que no sea de calidad”, agregó.

El economista Christian Samir Méndez, también investigador y profesor universitario, concuerda con lo dicho por su colega, porque estudios de brechas de capital humano en los que ha participado reflejan que las instituciones de educación superior están desconectadas frente a las necesidades del sector productivo en cuanto a mano de obra.

“Muy seguramente hay oferta de empleo en el sector informal, pero los jóvenes no le apuestan a la informalidad, a menos que tengan una necesidad muy grande”, recalcó Méndez.

El académico expresó que esta población busca plazas laborales que les brinden seguridad y un buen incentivo.

¿Qué se necesita?

El economista Christian Samir Méndez aseguro que para bajar el desempleo juvenil se necesita cerrar las brechas de capital humano, y para ello se debe acercar las instituciones de formación a los sectores productivos de la economía, para que se construyan currículos que respondan la necesidades del mercado laboral.

El experto Alexander Botello también opinó de esa misma forma, porque “las brechas de capital humano también ralentizan el crecimiento y desarrollo del aparato productivo, convirtiéndose en un obstáculo para mayores oportunidades de empleo de calidad”.

