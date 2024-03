"Nuestra meta es vender 150.000 álbumes Panini en esta edición de Copa América"

El arranque de la Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo, está cada vez más cerca. La competición se celebrará en Estados Unidos y el pitazo inicial se dará el 20 de junio entre las selecciones de Argentina y Canadá. Como es costumbre, Panini será la marca oficial de la colección de láminas del torneo.

Lina Bolívar, gerente para Colombia de la marca italiana, afirmó que la meta de este año es superar 150.000 álbumes vendidos.

¿Qué precios manejarán para esta edición?

Para la edición de la Copa América 2024, el sobre con cinco láminas costará $3.200 y el álbum $10.900. De la misma manera, la caja con 50 sobres costará $160.000.

Una de las novedades que tendremos este año será el lanzamiento de álbumes de edición especial, de pasta dura en colores plateado y dorado. El álbum plateado se podrá adquirir por $49.900, pero el dorado es un obsequio especial para aquellos que compren dos cajas de láminas en nuestro sitio web.

¿Qué otras novedades tendrán? ¿Cuáles son las expectativas con el evento?

Nuestra meta es vender 150.000 álbumes de la Copa. Estaremos en los principales almacenes de cadena del país: Panamericana, Farmatodo, droguerías de barrio y en mercados tradicionales como papelerías. También tendremos distintos eventos de intercambio y venta de láminas. Serán cerca de 10.000 puntos de venta.

¿Cuáles son los mercados más fuertes en la región?

Los mercados más fuertes son Brasil, Argentina, México y Colombia. La fortaleza de Brasil y México se justifica en que Panini tiene filiales allá.

¿Cómo se suele comportar el mercado de coleccionables?

Usualmente el mercado de coleccionables tiene dos picos de venta, cuando se lanza el producto (12 semanas antes del inicio del torneo) y cuando se acerca el evento. A manera de anécdota, Luis Gallego, el vicepresidente comercial de Continente S.A.S, distribuidor en Colombia, cuenta que en 2022 en Argentina hubo un tercer pico durante el torneo. “La gente quiso llenar el álbum cuando vio que a la selección le estaba yendo bien. La proyección de negocio se estima dependiendo de qué tan lejos lleguen los países”, explicó.

¿Cuál es la importancia de Colombia para sus proyecciones?

El país siempre ha sido un referente para nosotros como un mercado fuerte en los coleccionables. En el Mundial de fútbol que se celebró en Brasil en 2014, Colombia se convirtió en el segundo país en todo el mundo en el que más se compraron sobres de láminas. Es una prueba de la tradición de llenar el álbum que existe en el país.

¿Qué significa para los colombianos el álbum Panini?

En palabras de Luis Gallego, el álbum es una tradición colombiana. Es una tradición que se transmite de generación en generación y crea vínculos tan necesarios, sobre todo después de la pandemia en el que la gente necesitaba reconectarse con otros.

¿Qué otras líneas de negocio tiene Panini?

Es gracioso cuando la gente me pregunta, ahora que no hay eventos deportivos, ¿qué van a hacer en Panini? Yo les respondo que el trabajo no para en todo el año.

A parte de nuestra línea de coleccionables de eventos como mundiales o Copas América, en Panini lanzamos 12 colecciones anuales más en otros deportes como el álbum del Giro de Italia, ediciones especiales como Fifa 365 y nuestros coleccionables de entretenimiento, que incluye series y películas como Hello Kitty, Barbie y Soy Luna.

Es decir, ¿su única línea de negocios son los coleccionables?

Todo lo contrario, Panini también es una de las editoriales más grandes del mundo. A parte de los coleccionables también tenemos una línea a la que llamamos ‘publishing’ y que incluye ediciones de anime y manga. Estos tomos representan 50% de las ganancias cuando no hay grandes eventos.

