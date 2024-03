Petro reitera reforma a Código Minero para que se deje de usar mercurio en minería

En el marco de la asamblea popular en Tierra Alta, Córdoba, llevada a cabo en la jornada de ayer, el presidente Gustavo Petro hizo referencia, nuevamente, a la reforma del Código Minero.

Uno de los puntos de su intervención estuvo relacionada con el uso de mercurio. "Si no se soluciona, ministro de Minas, no solucionamos el problema de mercurio aquí en la Mojana, porque el pequeño minero para sacar el oro seguirá metiéndole mercurio a la Garlancha y al agua, y aquí viene a parar el mercurio, no el oro", aseguró el mandatario.

Partiendo de dicha premisa, precisó en que "hay que reformar el Código Minero. Es una Ley, y si no se reforma la Mojana muere, la gente de la Mojana muere".

Sin embargo, ante estas declaraciones hubo algunas críticas. Como la del exsenador, Juan Camilo Restrepo, quien a través de su cuenta de X, habló sobre el panorama del uso de mercurio en el país.

"El uso del mercurio está prohibido desde hace 10 años. La solución no es modificar el código minero: es hacer cumplir la ley que ya existe", expresó.