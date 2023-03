Recargos y contratos, puntos que preocupan a expertos de la reforma laboral propuesta

Después de cuatro borradores, ajustes y desajustes, comentarios y modificaciones, se radicó por fin el proyecto de la reforma laboral que entrará en discusión ante el Congreso de la República. Pero, a pesar de que el documento fue el resultado de una concertación entre los sindicatos, gremios y el Ministerio de Trabajo, expertos aseguran que todavía existen preocupaciones sobre algunos puntos claves.

Entre las propuestas que más polémica han causado, y que todavía presenta un gran reto para el Gobierno y las empresas, están el recargo dominical y el cambio en la jornada nocturna, que aumentarían los costos laborales.

Según la reforma radicada, la jornada nocturna cambiaría. Hoy empieza a las 9:00 p.m. y con la propuesta pasaría a ser desde las 6:00 pm hasta las 6:00 a.m. Además, se aumentaría el pago a 100% del recargo dominical y festivo, mientras que hoy es de 75%.

Para Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, este punto es preocupante porque el cambio en el recargo nocturno supone un incremento de 35% de costos para las empresas y esto puede terminar afectando nuevamente a sectores cuyo core de negocios se desarrolla en jornadas nocturnas.

“Ya empieza a ver susto en los empresarios dedicados a estas actividades, un susto que no es menor porque son los grandes empleadores del país. Nosotros no somos un país de grandes industrias, sino de medianas, pequeñas y microempresas, entonces creo que toca reiterarlo porque en este sentido hay que tener mucha cautela para no afectar a estos empresarios que son los que proporcionan el empleo”.

En esa misma línea, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, explicó el impacto que esta propuesta puede tener en el costo para las empresas. “Cada hora que se reduzca la jornada semanal, tiene un impacto pues esa hora trabajada se vuelve una hora extra. Ese impacto va creciendo año tras año aproximadamente 2% de los costos laborales del año anterior. Para 2023, el cambio de jornadas diurnas, nocturnas, dominicales y festivos traería un incremento de 12% adicional. Este año habría un incremento total de entre 30% y 35% en costos”.

Añadiendo además que “el enfoque propuesto en el proyecto castiga las actividades de comercio y servicios, en especial aquellas que se desarrollan en la noche, destruye todas las estrategias de ciudades productivas 24 horas, como es el caso de Bogotá, y no considera los retos y desafíos actuales en materia de logística y transporte de mercancías para efectos del mejoramiento de la movilidad en las ciudades y de la calidad del aire”.

Y es que, según Fenalco, 85% de las empresas del comercio minorista formal pertenece a categorías que tienen horarios extendidos. Muchos de ellos funcionan las 24 horas de los siete días de la semana.

Otro punto que según los expertos aún se debe analizar muy bien es la regulación de plataformas, en esto la reforma indica que se protegerá el trabajo en plataformas digitales o de reparto. Las personas que trabajan para estas aplicaciones deben tener un contrato laboral y acceder a seguridad social.

Para Morad la regulación de plataformas debe considerar la heterogeneidad de las mismas, pues es uno de los sectores más dinámicos y allí hay muchos factores que llevan a decir que no es un contrato de trabajo, porque no está el elemento de subordinación, pero es justamente en ese punto, y con los puntos incluidos en la reforma, que podría haber una limitación en el desarrollo tecnológico y demás.

“Hay dinámicas en donde la subordinación es mucho más clara y eso sí toca manifestarlo, pero hay otros en donde no es tan clara la subordinación y lo que hace el proyecto de reformas con incluir una serie de indicios de subordinación sin considerar la diversidad de servicios que hay en plataformas, es que podrían afectarlos al empezar a medirlos bajo las mismas reglas y por supuesto esto se va a traducir en limitar la creación tecnológica, en limitar la productividad amarrada a la creación tecnológica y por supuesto en la pérdida de empleos debido a la destrucción de las plataformas por estos costos”, dijo Morad.

Con la propuesta de los contratos laborales, al parecer y según expertos, también se abre una preocupación, la reforma dice que se mantienen las ocho horas diarias legales de trabajo y que se priorizarán los contratos a término indefinido. Se prohíben los contratos colectivos con organizaciones sindicales para la prestación de servicios o ejecución de obras y los que están, se mantendrán hasta que termine la vigencia.

“Veo la reforma desafortunada en el caso que dice que los contratos por obra labor y el termino fijo no pueden ser para actividades permanentes, me parece que no tiene sentido y que existe una mala redacción de lo que quieren hacer porque permiten los contratos de obra labor pero no para actividades permanentes y eso ridículo”, afirmó Karla Escobar, socia de CMM Abogados.

Y agregó que “la verdad veo temas como los contratos de prestación de servicios, como por ejemplo con las temporales es un tema delicado, pues ahí ya dice que las temporales no pueden contratar, o sea que uno como usuario de una temporal no puede contratar para la prestación de servicios que eso se utilizaba antes. Entonces limita el uso de las temporales, lo que va efectivamente a afectar mucho ese mercado de la tercerización”.

Otro tema que se pone sobre la lupa es la negociación colectiva por rama sin importar tamaño de empresa. “La negociación se propone a nivel rama o multinivel como algunos lo llaman y es que vamos a negociar las condiciones de todo un sector o rama económica y esto va a aplicar indistintamente a la grande, la mediana y la pequeña empresa; y no es lo mismo exigirle unos costos a una gran empresa que una pequeña empresa”, explicó Morad.

Como conclusión, varios expertos y sectores piden que se analice muy bien la reforma propuesta pues no solo podría acarrear más costos para las pequeñas y medianas empresa, si no que también podría terminar afectando la fuerza laboral en Colombia; y un sector de empleo que aún no se recupera.

"Tan solo algunos artículos, de los casi cerca de 80 que contiene el proyecto, fueron acordados por las partes", indicó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Además de que, según cálculos realizados por ellos mismos, la reforma laboral podría elevar el desempleo entre 4,2 y 5,7 puntos. Esto significa que el número de desempleados pasaría de 3,4 millones de personas que registra el Dane, a alrededor de 4 millones en el mediano plazo.

