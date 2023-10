Comenzó la capacitación de jurados de votación en Cúcuta

Desde ayer y hasta el próximo 26 de octubre, la Registraduría Nacional estará capacitando a los jurados de votación que fueron seleccionados para prestar su servicio en Cúcuta, en las elecciones de autoridades locales y regionales.

En la capital de Norte de Santander fueron sorteadas 13.571 personas que acompañarán el proceso de votación en 1.878 mesas, las cuales se instalarán en los 80 puestos de votación urbanos y rurales.

La capacitación se está llevando a cabo en las instalaciones del colegio INEM, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), la Universidad Francisco de Paula Santander y Comfanorte.

El proceso de inducción está dividido en bloques de dos horas que pueden ser: entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana; las 10:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía; la 1:00 y las 3:00 de la tarde, o las 3:00 y las 5:00 de la tarde.

La organización electoral recordó que, de acuerdo con el Código Electoral, “el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación y la notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva”.

Para consultar si fue seleccionado para cumplir esta función, debe ingresar a la página web de la Registraduría y diligenciar el número de la cédula en el banner, ‘Jurado de votación’. Esta información también estará publicada en las sedes de la entidad.

El no recibir comunicación no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación y, por lo tanto, es importante que todos los ciudadanos verifiquen si fueron seleccionados o no.

