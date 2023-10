El candidato que quiere reencauchar la propuesta de Distrito Especial Fronterizo para Cúcuta

La idea de darle un cambio legal a la estructura de Cúcuta para convertirla en un Distrito Especial Fronterizo que no ha visto luz en el Congreso de la República, es una de las propuestas que en su campaña por ganar la Alcaldía, pretende revivir Isaac García, candidato por el Pacto Histórico.

La iniciativa que tiene como propósito lograr que la capital del departamento alcance una mayor autonomía administrativa, financiera y fiscal, al poder solicitar que se le reconozca, por ejemplo, su condición de puerto terrestre y de zona aduanera, no es cosa nueva. Ya en tres ocasiones se ha hundido por razones que van, desde los cambios de legislatura hasta errores de procedimiento.

Sin embargo, García cree contar con el respaldo suficiente para conectar con la fuerza política del partido que le brindó el aval y lograr lo que otras coaliciones no alcanzaron en el pasado porque, a su juicio, con el gobierno de Gustavo Petro se abrieron nuevas oportunidades en las dinámicas y relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela.

El aspirante sostiene que con la bancada del Pacto Histórico presentarán el proyecto de ley ante el Senado y la Cámara de Representantes, con la esperanza de que la cuarta sí sea la vencida.

Según García, la propuesta bandera de su programa de Gobierno ‘Cúcuta Joven’ la presentó por primera vez al presidente Gustavo Petro durante una visita que hizo a la Casa de Nariño, como parte de su actividad como líder juvenil, en febrero pasado.

Y, la semana pasada, durante el encuentro que sostuvieron en Cúcuta con los senadores del Pacto Histórico Wilson Arias e Isabel Cristina Zuleta, y del representante a la Cámara por la misma coalición, Gabriel Becerra, firmaron un compromiso para respaldarlo.

“Reconozco que no es una propuesta nueva y que es del empresariado cucuteño, pero los representantes anteriores del departamento nunca pudieron y, en este momento, nosotros estamos en diálogo permanente con otros senadores que han afianzado las relaciones diplomáticas desde el Senado con el Gobierno de Venezuela porque, al final, esta es una propuesta que le interesa a los dos países, incluso a la región suramericana”, aseguró.

Alinear fuerzas políticas

Ronal Rodríguez, politólogo e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario considera que si bien este tipo de propuestas podría presentarla cualquier ciudadano, no solo un alcalde, la verdadera dificultad emerge del apoyo político que se requiere para lograrlo.

Considera que aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro y los legisladores del Pacto Histórico pusieron en su agenda una serie de reformas al llegar al poder, tienen temas prioritarios y otros a los que no se les ha dado importancia, como los de la zona fronteriza y el movimiento migratorio.

“Se requiere alinear las fuerzas del propio Gobierno para que desde la discusión legislativa se pudiese llegar a cabo esa propuesta, porque en la anterior legislatura se trataron de hacer algunos ejercicios, desde la misma presidencia de la Comisión Segunda del Senado, y finalmente no lograron materializarse”, recordó.

Para el analista, no basta con ser un candidato cercano a las filas del Gobierno Nacional para tener el respaldo frente a un tema que, a su juicio, ha sido descuidado porque se le ha dado la espalda a los asuntos bilaterales, más allá de la reactivación comercial. “Sí se han generado avances. Habría que ver si ese tema lo pudiesen enfocar por ese lado, pero es poco probable”, agregó.

Mario Zambrano, economista y coordinador del programa ‘Cúcuta cómo Vamos’, al igual que el investigador, opinó que aunque existen buenas relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, la reapertura comercial de la frontera no se ha traducido en el “milagro económico que la gente esperaba”.

Reconoce que aunque es una propuesta interesante la del candidato, hay que reconocer que retomar las relaciones ha sido un proceso lento y gradual, pero que más allá de los discursos bien intencionados hay un engranaje legal que debe darse porque se trata de dos modelos económicos muy distintos.

“A pesar de que este Distrito Especial Fronterizo sea una muy buena idea, debe contemplarse un marco institucional que facilite ese proceso. No es que no se pueda dar, pero creo que eso tomará tiempo y es algo que va más allá de, simplemente, la aprobación de una ley. Se han dado avances importantes en la relación entre estos dos países, pero no se han materializado claramente lo que la gente esperaba simplemente con la apertura de los puentes”.

