¿Se puede tomar fotos a los tarjetones en las elecciones de este domingo?

Con la Resolución 1702 del 19 de octubre el Gobierno Nacional dispuso los usos que podrán hacer los votantes de su celular o dispositivo móvil a la hora de asistir a su puesto de votación para sufragar en las elecciones territoriales del próximo domingo.

Según la norma, los ciudadanos no podrán hace uso de su dispositivo móvil un vez llegue al puesto de votación.

“Durante la jornada electoral no podrá usarse, dentro del puesto de votación teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde”, dicta la norma emitida el 19 de octubre.

Solo los periodistas previamente inscritos y avalados por la Registraduría podrán hacer uso de sus celulares y cámaras para su respectivo trabajo periodístico.

Lea: ¿Disidencias de las Farc estarían en apertura de elecciones el 29 de octubre?

Además, con el estreno del uso de la cédula digital como documento de identificación válido por las autoridades para poder votar en las elecciones en el país, el Gobierno Nacional también autorizó de los celulares y dispositivos móviles para las personas que van a hacer uso de este novedoso sistema en las urnas.

En todo caso, está prohibida la toma de fotografías o grabación de videos de los tarjetones de votación.

De esta manera, las autoridades intentan combatir uno de los delitos electorales como la compra de votos, donde las campañas le piden a los votantes que tomen foto o video del tarjetón marcado como certificado para el pago pactado por el voto.

"Sólo se permitirá el uso del teléfono celular para efectos de que el ciudadano exhiba al jurado de votación la cédula de ciudadanía en formato digital en dicho dispositivo electrónico”, agrega la norma.

Conozca: Así se pagarán las recompensas por compradores de votos el domingo

Celulares para testigos

Una vez se cierre la jornada electoral a las 4:00 de la tarde del domingo y se comience con el escrutinio, los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos y comités de promotores del voto en blanco, a través de sus testigos electorales, podrán hacer uso de cámaras y teléfonos celulares para poder realizar su labor de veeduría electoral.

“Los testigos electorales pueden ingresar al puesto de votación con teléfonos celulares, equipos terminales móviles o elementos de grabación de voz o video. Sin embargo, no los pueden utilizar dentro del puesto de votación entre las 8:00 a.m. y antes de las 4:00 p.m. 8:00 a.m. y a partir de las 4:00 pm pueden utilizarlos sin limitación alguna”, agrega la Resolución.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion