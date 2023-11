Varios municipios de Norte, bajo tensión por cuenta de los escrutinios

En Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander el estrecho margen entre algunos candidatos a las alcaldías ha generado inconformismos y conatos de disturbios, manteniéndose un clima de tensión, a la espera de que se cumplan los escrutinios y las autoridades electorales confirmen quiénes fueron los elegidos para el periodo 2024-2027.

Una de esas localidades en donde sus habitantes vivieron momentos de preocupación, la noche del 30 de octubre y la mañana de ayer, fue El Zulia, pues en este municipio del área metropolitana la diferencia entre el ganador a la Alcaldía y quien ocupó el segundo lugar es de tan solo 117 votos, según el preconteo conocido el domingo.

Esta distancia, sin embargo, se habría ido acortando en la medida que avanzan los escrutinios y esto terminó alterando los ánimos entre los seguidores de uno y otro bando, quienes respectivamente reclaman el triunfo.

Al término de la jornada electoral del 29 de octubre, los resultados dieron como ganador a Elkin Caballero Ramírez, del movimiento Unidos por el Desarrollo, con 5.364 votos, mientras que su inmediato contrincante, Gerson Aldrey Hoyos Tobos, de la coalición El Zulia es de Todos, obtuvo 5.247.

Ayer, en el parque principal de El Zulia, frente al colegio Marco Fidel Suárez, donde se cumple el escrutinio, Caballero, acompañado de un nutrido grupo de sus electores, le dijo a La Opinión que denunciaron ante los organismos competentes la participación directa del actual alcalde Manuel Orlando Pradilla en esta contienda electoral. “Él trata de evitar el 29 de octubre que lleguen los votos de La Y de Astilleros y Santa Rosa (zona rural), y al no llegar estos votos no eran convalidados y yo podía perder el resultado favorable para ganar estas elecciones”, aseguró, tras advertir que él ganó por más de 300 votos.

El exalcalde zuliano señaló que se habría intentado crear un hecho con el propósito de sabotear los resultados, “para que el municipio entre en confrontación y choque, inventando que aparecieron 57 votos para el candidato Gerson Hoyos, cuando es mentira, porque hasta el día de ayer (30 de octubre) se habían escrutado 15 mesas y la diferencia es de un solo voto”.

Caballero hizo un llamado a las autoridades componentes y al mandatario municipal, “para que respete la decisión del pueblo, porque la democracia es para respetarla”.

El alcalde electo denunció, igualmente, un presunto atentado en su contra, la noche del 30 de octubre, situación que fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la Policía Metropolitana de Cúcuta, allegando un vídeo que serviría de prueba para sustentar lo que está denunciando.

Si se mantiene el resultado del preconteo, esta sería la segunda vez que Elkin Caballero Ramírez asume la Alcaldía de El Zulia, pues ya había sido elegido en el periodo 2016-2019.

Por su parte, el contendor de Caballero en las elecciones del domingo, Gerson Aldrey Hoyos Tobos, quien ayer estaba a puerta cerrada en su sede de campaña, rodeado de sus más cercanos colaboradores, aseguró que una vez culminó el preconteo, acataron la decisión y madrugaron el lunes al escrutinio.

“Había una diferencia de 117 votos en el preconteo, pero en el formulario E-14, al revisarlos, la diferencia se acorta a 56. Es algo que nos pone con dudas. Lo normal, como candidato, es que estoy exigiendo el conteo voto a voto con nuestros abogados que están asumiendo la parte jurídica. Acataremos la decisión de la Registraduría posterior al escrutinio y si se logra hacer el conteo pedido, porque es la institucionalidad y somos respetuosos de ella”, manifestó.

El candidato aseguró estar tranquilo, hizo un llamado a la calma en el municipio y dijo que esperan que transcurran las cosas, aunque insistió en que la distancia con Caballero es muy corta, “entonces queremos que se den las cosas con transparencia”.

Desde la sede política de Hoyos Tobos denunciaron que ayer hacia las 11 de la mañana, una persona que se movilizaba en una motocicleta sin placa habría llegado a “traer una razón y a decir que dejáramos las cosas así”, lo que fue interpretado como una amenaza. La situación fue informada a la Policía y reclamaron seguridad tanto para el candidato como para los miembros del comité de campaña.

En Tibú piden reconteo de votos

Otro municipio en el que se mantiene la tensión por cuenta de los resultados de las elecciones es Tibú, en donde fue elegido Richard Javier Claro Durán, de la coalición entre los partidos Verde y Conservador, con una votación de 6.134, 714 más que Jackeline Gómez Torres, de Cambio Radical, quien obtuvo 5.420 sufragios.

En diálogo con La Opinión, Gómez Torres aseguró que hay malestar entre los electores que apoyaron su candidatura, al considerar que se registraron presuntas irregularidades durante el preconteo. “Iniciamos ganando según la secuencia de los votos emitidos, pero de repente pararon la emisión de los boletines y cuando esto se restableció ellos empezaron a subir y nosotros nos estancamos, con el resultado desfavorable. Sin embargo, en el escrutinio se encontraron planillas con tachones y otras situaciones que no son muy trasparentes, por lo que pedimos que hagan el conteo voto a voto, que eso es lo que quiere el pueblo”, dijo.

La aspirante asegura que además encontraron en la basura votos marcados y firmados, lo cual fue denunciado ante la Registraduría y lo propio harán ante la Fiscalía.

Gómez señaló que la gente se mantiene a la expectativa, muy atenta a todo el proceso de escrutinio, en forma pacífica, pero reiterando el llamado a que se cuenten los votos y se establezca qué ocurrió el domingo.

En vista de que el ambiente es de tensión, la administración municipal, por recomendación del comandante de la Policía del departamento, ordenó una serie de medidas en el municipio como la ley seca, la restricción del porte de armas, el toque de queda para menores de edad, la prohibición del uso de pólvora, entre otras, desde ayer hasta tanto finalicen los escrutinios.

En Cucutilla la puja es por 11 votos

En Cucutilla, el candidato a la alcaldía que quedó en segundo lugar y sus electores, piden reconteo de votos. / Cortesía

Rodrigo Hernando Parada Páez, de la coalición ‘Unidos construimos la Cucutilla que queremos’, fue el ganador en las elecciones a la Alcaldía de ese municipio, con 2.348 votos, seguido de Fabio Andrés Lizcano Montes, de la coalición Partido de La U y Conservador, quien logró 2.337 sufragios, es decir, una diferencia de apenas 11 votos.

En esta localidad están denunciando trashumancia, con personas que habrían traído a votar desde otros lugares, además de que aseguran que se encontraron votos de Asamblea y Concejo rasgados en un baño donde se hizo la votación, y personas fallecidas que aparecieron como votantes. Esta situación ha generado un ambiente tenso que amenaza con alterar el orden público, según dicen algunos de los habitantes.

Personas que estuvieron en la campaña del candidato Lizcano Montes, manifestaron de manera extraoficial, que lo único que están pidiendo es que se haga el reconteo de los votos, porque hay un margen muy pequeño que causa suspicacia, “máxime cuando quienes están ganando se han opuesto a que se haga el reconteo”.

Como los ánimos han estado caldeados desde el domingo, fue necesario reforzar la seguridad del municipio con hombres del Esmad y el Ejército.

También en Ocaña piden reconteo

En Ocaña, el alcalde electo fue Emiro Cañizares Plata, del Partido Colombia Renaciente, con 9.835 votos, y el segundo lugar fue para Luis Alfonso Polaco Díaz, del movimiento Unidos por el rescate de Ocaña, con 8.801 votos, una diferencia de 1.034 sufragios.

En este municipio, los miembros de la comisión escrutadora se encuentran revisando los votos y formularios en cada una de las mesas para avalar los resultados definitivos de la contienda, pero Díaz Barbosa dijo que no acepta los resultados y exigió el conteo de los votos mesa por mesa, manifestando que tiene pruebas sobre enmendaduras en los formatos E-14. Por eso, a la fecha no ha decidido si acepta o no la curul que le otorga el Estatuto de la Oposición, por ser el segundo en la contienda.

A ese reclamo se sumó el vocero del partido Independientes y exgerente del hospital regional, Jairo Pinzón López, sexto en la competencia con 4.197 votos, quien anunció acciones para impugnar las elecciones.

El alcalde electo dejó en manos de los abogados la defensa ante las sindicaciones de los contrincantes y manifestó que está tranquilo de la trasparencia del proceso electoral.

En Durania se alteró el orden público

En Durania, Marlyn Yohana Márquez Rivera, del grupo significativo ‘Obras con amor y sentido social’, obtuvo la mayor votación para la Alcaldía, con 2.035 votos, y el segundo lugar fue para Deisy Marcela Márquez Carrillo, de Unidos por el progreso y desarrollo, quien sumó 1.733, una diferencia de 302 votos que las tiene enfrentadas, y cuyo resultado la noche de la elección provocó desórdenes en esa localidad cafetera, lo que obligó a la intervención de la Policía para calmar los ánimos.

Se conoció, igualmente, que en San Calixto se registraron disturbios en la sede de los escrutinios por inconformidades con los resultados, razón por la cual se requirió la presencia de la Fuerza Pública.

La secretaria de Gobierno de Norte de Santander, Taiz Ortega, señaló que ayer hubo un Puesto de Mando Unificado para analizar la situación que se viene presentando en los municipios con relación al desarrollo de los escrutinios y que se está haciendo un seguimiento detallado para precisar si se requiere trasladar algún escrutinio para Ocaña o Cúcuta.

El monitoreo, dijo, se viene haciendo de la mano de registradores, alcaldes, secretarios de gobierno municipales y la Fuerza Pública.

Llamado a la cordura por parte de la MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) expresó su rechazo y preocupación por las distintas situaciones de orden público que han tenido lugar con ocasión de las elecciones de autoridades locales, los resultados del preconteo y el desarrollo de los escrutinios. Al respecto, recordó que las alteraciones al orden público en el escrutinio pueden ser judicializadas como perturbaciones en el certamen democrático, entre otros delitos.

Jairo Oviedo, coordinador de la MOE en Norte de Santander, dijo que se suma a las voces que piden a la ciudadanía del departamento mucha calma, mesura y cordura frente al proceso de escrutinio del proceso de elecciones del 29 de octubre.

“El escrutinio es un proceso orientado por jueces de la República, mediante el cual se valida la fase de preconteo que fue la desarrollada una vez cerrada la votación en los diferentes puestos, el domingo a las 4 de la tarde. El sistema electoral tiene un robusto mecanismo jurídico para prever las situaciones en el marco de los escrutinios y damosfe, porque hemos visto el proceso de transmisión de datos de la Registraduría, que los datos inicialmente procesados tienen un alto nivel de confiabilidad, no obstante serán los jueces de la República, quienes en los diferentes procesos definan exactamente cuál es la lógica de los resultados de las elecciones”, dijo.

