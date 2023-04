Retos del sector financiero ante el aumento de Fintech y neobancos

El primer reto es trabajar por la disminución de los riesgos financieros, entre los que están los fraudes y el robo de identidad, lo que afecta la imagen y reputación.

El segundo reto es garantizar transacciones, transparentes y ágiles, al disponer de plataformas y aplicaciones disponibles 24 horas, fáciles de comprender y usar, las cuales sean un canal que facilite a las personas sus transacciones, disminuyendo las filas en los bancos.

El sector financiero, apuntó el experto, debe garantizar la integridad de los activos financieros de los usuarios. Sin duda, se trata de trabajar en el mejoramiento de sus plataformas web, ciberseguridad para conservar y mantener una reputación acorde a lo que requieren los colombianos.

“Las buenas políticas de KYC y de seguridad de la información evitan robos, accesos de terceros a los productos financieros, transacciones no autorizadas y acceso a la información financiera de las personas. Todo esto se logra si las fintech tiene una regulación estructural; es decir, un cómplice automatizado”, anotó Gómez.

Lea también: Hagan algo: el llamado de la madre de un militar asesinado en el Catatumbo

Entre tanto, el tercer reto es el trabajo por la disminución de los riesgos operativos desde el uso de tecnologías avanzadas para que la base estructura de la banca digital no se haga de forma manual ante la demanda de más usuarios.

“Incrementar la eficiencia en los procesos internos, mejorar la coerción de sus equipos internos, ahorrar tiempo, mejorar el servicio a los usuarios, disminuir los riesgos de sanciones, investigaciones y multas, ahorra dinero”, aseveró Gómez.

El cuarto reto es trabajar por el conocimiento y las necesidades del usuario financiero para que sienta que eligió la banca que se ajusta a sus necesidades.

Para ello, es fundamental disponer de procesos de KYC (know your customer) y KWB (know your business) optimizados. “Un usuario que siente que no es tratado de forma apropiada (en especial en lo que respecta a tiempos de esperas cuando se trata de dinero) no tendrá reparos al cambiar de servidor, y así se pierde la posibilidad de fidelizar a un usuario que se pasó a la competencia, que siempre estuvo a la distancia de un clic”, ahondó el experto.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion