Beneficios de las empresas que facilitan la maternidad de sus trabajadoras

Durante mayo se lleva a cabo la celebración del Día Internacional de la Madre, momento que busca destacar el papel de las mujeres en la crianza y protección de los niños.

El gobierno colombiano ha reformado progresivamente el Código Sustantivo de Trabajo y ha creado y adicionado políticas familiares y de maternidad para incentivar la adecuada atención y cuidado al recién nacido. Esto con el fin de orientar a las empresas a extender su compromiso con la comunidad, dando apoyo y celebrando el desarrollo de la vida de sus colaboradores dentro y fuera de la oficina.

Al ofrecer las prestaciones de ley y dar mayores beneficios a las mujeres embarazadas, las empresas dejan ver una cultura empresarial responsable, que promueve el balance y mejores espacios de trabajo.

"Estar embarazada y trabajar al tiempo es todo un reto. Sin embargo, Kellogg me ha brindado el apoyo necesario para llevar a cabo las labores profesionales y maternales. Hacer parte de una compañía que está abierta a mis necesidades ha sido un factor muy valioso durante esta etapa’’, afirmó Carolina Zuluaga, Tax Manager de Kellogg Pacífico y quien se encuentra en su semana 28 de embarazo.

Con respecto a la protección de la maternidad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recomienda velar por el bienestar de la madre y el recién nacido; prevenir la desigualdad de trato en el trabajo a causa de su función reproductiva; y promover el principio de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres.

Esto se traduce en que las compañías se vuelven más competitivas dentro del mercado laboral y atraen al mejor talento. Adicionalmente, crean un mayor sentido de pertenencia a la empresa, permitiendo el crecimiento femenino y asegurando que las madres trabajadoras sigan formando parte de la compañía y potenciando sus habilidades.

‘’En estos 8 años que llevo en la compañía, me he dado cuenta de que la flexibilidad y un ambiente de puertas abiertas es lo que más caracteriza a Kellogg. Se evidencia un esfuerzo consciente por la atracción y desarrollo profesional de sus colaboradores que me ha

impactado positivamente’’, comentó Zuluaga.

Un buen apoyo en la maternidad supone que la empresa animará a las mujeres a reincorporarse al trabajo después del parto e incentivará el desarrollo de la carrera de las colaboradoras con capacidad de liderazgo. En definitiva, esta es una necesidad inminente que las compañías colombianas deben evaluar y desarrollar en sus diferentes políticas e iniciativas de manera constante.

