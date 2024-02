¿Son seguras las billeteras digitales?

Las billeteras digitales son prácticas, pero ¿son seguras? ¿Se puede proteger la información de las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias mientras se utilizan?

Sí, y las empresas tecnológicas que están detrás de los monederos digitales han tomado medidas para proteger la información financiera de los usuarios. Pero tú también puedes tomar medidas por tu cuenta para reforzar la seguridad de tus billeteras digitales. A continuación, vea algunos consejos seleccionados por los expertos de Norton, una marca líder en ciberseguridad y parte de Gen.

¿Son populares las billeteras digitales?

La popularidad de las billeteras digitales se disparó desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Esto no es sorprendente: Las billeteras móviles son convenientes, especialmente durante una pandemia en la que muchos consumidores todavía querian pasar menos tiempo en tiendas de comestibles, restaurantes y minoristas.

Con una billetera digital, basta con guardar la tarjeta de crédito u otra información de pago con un servicio como Google Pay, PayPal o Wallet by Apple. Cuando haces un pedido en línea en un restaurante, supermercado, grandes almacenes u otro comercio, pagas a través de tu monedero digital, seleccionando la tarjeta de crédito o el método de pago que prefieras.

A continuación, puedes recoger rápidamente tu pedido en la tienda o restaurante, sin tener que pagar en la caja. Esto limita tu tiempo en la tienda y tu interacción física con los demás.

¿Cómo funcionan las billeteras digitales?

Para entender cómo aumentar la seguridad de tu billetera digital, es útil comprender cómo funcionan estos sistemas.

Hay varias billeteras digitales disponibles. Google ofrece Google Pay. Apple ofrece Wallet. Y Samsung ofrece Samsung Pay. También puedes elegir entre monederos digitales como Daviplata, Nequi, tpaga, TuyaPay, Payválida, SuRed App, PayPal, entre otras

Todos las billeteras digitales funcionan básicamente de la misma manera: Te registras, proporcionas un nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. A continuación, accedes a tu monedero desde tu teléfono, portátil, tableta u otros dispositivos. Una vez configurado el monedero, puedes conectarle distintos métodos de pago, como tarjetas de crédito, débito y cuentas bancarias.

A continuación, puedes realizar compras con tu billetera digital a través de tu smartphone, ordenador u otros dispositivos. Cuando realices una compra, tendrás la opción de elegir uno de los métodos de pago conectados a tu monedero.

Esto te ahorra tiempo: En lugar de pagar en efectivo o con tarjeta en un comercio o de introducir los datos de tu tarjeta de crédito al realizar una compra por Internet, basta con hacer clic en su monedero digital para realizar la compra.

¿Son seguras las billeteras digitales?

En general, las billeteras digitales son seguras.

Según el Centro de Recursos contra el Robo de Identidad, las billeteras digitales se basan en medidas de seguridad probadas, como la autenticación de dos factores y los PIN que sólo pueden utilizarse una vez.

Los monederos también utilizan tecnología de cifrado para codificar la información financiera y las contraseñas de los usuarios. Esto hace que sea más difícil para los piratas informáticos interceptar esta información cuando los usuarios realizan compras con sus monederos digitales.

Probablemente no tengas que preocuparte por el hecho de que el uso de carteras digitales, y las aplicaciones que las utilizan, sea intrínsecamente más arriesgado que pagar con tarjetas de crédito o débito en una caja registradora u otra tecnología de punto de venta.

Pero también hay que tener cuidado: Los ladrones pueden aprovecharse de tus billeteras digitales, sobre todo si pierdes tu smartphone o cualquier otro dispositivo que se conecte a ellos.

¿Cómo aumentar la seguridad de las billeteras digitales?

¿Cual es la mayor amenaza para tus cuentas bancarias o tarjetas de crédito cuando utilizas billeteras digitales? Si pierdes tu teléfono y este cae en manos de un ladrón.

Si tu teléfono o tu billetera digital no están bloqueados mediante contraseñas u otros requisitos de inicio de sesión, un ladrón podría acceder a tu billetera digital si encuentra o roba tu teléfono. Los ladrones pueden utilizarla para cargar saldo en tus tarjetas de crédito o retirar dinero de tus cuentas bancarias, a menudo incluso antes de que te des cuenta de que has perdido tu teléfono u otro dispositivo.

Aquí tienes algunos consejos para protegerte del uso indebido:

Bloquea tu teléfono

La primera medida que debes tomar para protegerte es bloquear el teléfono con una contraseña, un patrón o una autenticación biométrica. Esta última opción es especialmente potente: Para acceder a tu teléfono, tienes que presionar el dedo contra él. O puede que el teléfono tenga que reconocer tu cara antes de desbloquearse. Con esta protección, es mucho más difícil que los ladrones desbloqueen tu teléfono.

Si utilizas una contraseña para desbloquear el teléfono, asegúrate de que sea difícil de adivinar y de que contenga una mezcla de letras, números y símbolos. Cuanto más compleja sea, más difícil le resultará a un pirata informático descifrar. Si utilizas un patrón, asegúrate de no deslizarlo nunca delante de otras personas. Nunca se sabe quién puede estar observando y memorizando tu código.

Activa aplicaciones de seguridad

Asegúrate también de instalar en tu smartphone aplicaciones de seguridad que puedan ayudarte a localizar tu teléfono en caso de robo o pérdida. Estas aplicaciones de seguridad también pueden ayudarte a bloquear el teléfono de forma remota o a borrar cualquier información de inicio de sesión que hayas guardado en el dispositivo.

Aprovecha estas funciones. Si no puedes encontrar tu teléfono, debes asegurarte de que quien lo localice no pueda acceder a él ni a la información financiera almacenada en él.

Evita las redes Wi-Fi públicas

Ten cuidado también con dónde utilizas tu billetera digital. Nunca la utilices ni utilices aplicaciones de pago en redes Wi-Fi públicas. Estos sistemas Wi-Fi gratuitos pueden ser fáciles de descifrar para los piratas informáticos. Los ciberdelincuentes expertos podrían rastrear tu actividad en Internet, incluidos los pagos que realices.

Controla tus cuentas financieras

Por último, conéctate con frecuencia a los portales de tus tarjetas de crédito y cuentas bancarias. Revisa la lista de transacciones, pagos y reintegros en busca de actividades sospechosas.

Si ves compras que no has realizado o reintegros que no has autorizado, es posible que un delincuente haya accedido a tus cuentas financieras. Informa inmediatamente de estas transacciones sospechosas a tu banco o al proveedor de tu tarjeta de crédito.

