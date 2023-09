Colombia está fuerte: Néstor Lorenzo, tras empate en Chile

"Somos optimistas porque vemos que la selección está trabajando bien, que tiene futuro, que el grupo está fuerte", dijo el martes el entrenador de la selección colombiana, Néstor Lorenzo, tras el empate 0-0 con Chile en Santiago por la segunda fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

"El resultado fue demasiado estrecho para la diferencia que hubo y la intención que hubo del equipo", destacó el DT argentino tras reconocer que los chilenos iban a salir con todo a obtener un triunfo "porque necesitaban ganar en su casa".

Por lo mismo, en el primer tiempo se vieron en desventaja. "Nos costó sacar la pelota de la zona caliente, del medio hacia afuera, del medio hacia adelante. Eso nos complicó un poco, nos embarulló un poco el juego", sostuvo.

Lea aquí: Colombia sumó un punto en su visita a Santiago de Chile por Eliminatorias

También acusó las malas condiciones del terreno del Estadio Monumental: "El estado del campo no nos ayudó, no ayudó a nadie a jugar bien, pero ayuda más al que corta, al que tira pelotazos y nosotros no estamos acostumbrados a eso".

"Cuando pudimos poner la pelota al pie, cuando nos encontramos, cuando nos asociamos, fuimos superiores en el segundo tiempo", aseguró.

Colombia recibirá el próximo 12 de octubre a Uruguay y Lorenzo cree que no podrá contar con Yerry Mina, que este martes salió en el minuto 23 por un desgarro.

También se quejó de estado del terreno James Rodríguez, que reconoció que la próxima fecha les tocará jugar ante un "rival duro".

En los otros juegos de la jornada, Argentina goleó 3-0 a Bolivia, Venezuela superó 1-0 a Paraguay, Ecuador celebró 2-1 ante Uruguay y Brasil se impuso 1-0 ante Perú, en Lima.

Tabla de posiciones:

Brasil 6 pts (+5) Argentina 6 pts (+4) Colombia 4 pts (+1) Uruguay 3 pts (+1) Venezuela 3 pts Paraguay 1 pt (-1) Perú 1 pt (-1) Chile 1 pt (-2) Ecuador 0 pts Bolivia 0 pts (-7)

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion