Héctor Cárdenas, conforme con la actuación de la Sub-20 en el Mundial de Argentina

El sábado en San Juan, Argentina en su partido de cuartos de final ante Italia con la que perdió (3-1) la selección Sub-20 de Colombia le dijo adiós al sueño de ser peleando por el título de campeón, en un partido en el que no tuvo la jerarquía suficiente para remontar el marcador, y la suerte.

A pesar de la derrota, el técnico Héctor Cárdenas dio sus conclusiones sobre la participación de la tricolor en el que aplaudió el esfuerzo y entrega de sus jugadores en cada partido.

Al once colombiano, no le alcanzo para llegar a semifinales y tratar de igualar el tercer lugar que consiguió su homónima 20 años atrás de la mano del exselesionador nacional Reinaldo Rueda.

"Nos sentimos orgullosos de lo que han hecho todos, de llegar hasta aquí, sumamos más experiencia; mucha más madurez. Esto no es de lágrimas, no nos ahorramos nada, me siento orgulloso de todo lo que hicimos. Tranquilos, con la cabeza en alto porque han dignificado su profesión y han dejado en alto a su país. Acá no hay que llorar ni lamentar; un aplauso para todos", esbozó el entrenador.

Y añadió: "Creo que la gratitud del trabajo que se ha ido desarrollando por mucho tiempo con ellos, terminar en esta instancia y perdiendo de la manera como perdimos duele, pero también agradecer el trabajo y el desempeño que tuvieron a lo largo del torneo y después, lo que viene para el futuro del fútbol colombiano".

"En los últimos ocho, nueve partidos, después del Sudamericano, perdimos con Uruguay, primero no habíamos recibido (gol), y lo segundo no habíamos perdido y eso habla del trabajo de estos atletas han hecho por su país".

Tranquilidad

Por su parte el juvenil delantero Tomás Ángel que al inicio fue resistido por el técnico previo a la convocatoria al Mundial, y que terminó dándole una mano a selección aportando sus goles que llevaron a la tricolor hasta cuartos de final felicitó a todos sus compañeros.

"Rescato la valentía, el carácter que siempre mostró el equipo, siempre mostramos lo que queríamos, que fuimos adelante; hay acciones del arquero que sacó unas extraordinarias", afirmó el atacante.

Ángel no escondió su tristeza por la eliminación y lo sucedido en la cancha por los errores cometidos.

"Yo creo que fueron errores puntuales, pelotas quietas que nos hacen goles y es algo que hay que mirar y mejorar, concluyó.

Ya el Mundial quedó atrás, y hay que voltear la página, porque el fútbol no termina ahí.

Ahora el técnico Héctor Cárdenas tendrá mayor tiempo para reflexionar y evaluar sobre todo llo que se hizo bueno y l que hay que corregir pues la siguiente para de esta selección es Torneo Preolímpico de Venezuela, clasificatorio a los Juegos de París 2024.

