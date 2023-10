Pereira venció 2-0 a Nacional en la ida de la semifinal de la Copa Betplay

El conjunto matecaña aprovechó un error de Nacional en una pelota parada y otro en un contragolpe para vencer 2-0 al elenco antioqueño y tomar ventaja en la semifinal de la Copa Betplay.

Nacional, en su segundo partido con Jhon Bodmer como técnico, evidenció los mismos problemas que mostró con Paulo Autuori y William Amaral. Los jugadores jóvenes fueron imprecisos, sobre todo en defensa, y los errores más notorios los mostraron Edier Ocampo, que falló marcando, y Juan José Arias al que le costó adaptarse rápido al compromiso.

Precisamente, el primer gol matecaña llegó en una de las deficiencias que ha mostrado Nacional durante todo el año y no ha podido corregir: el balón parado. La anotación se produjo al minuto 11 cuando en un tiro de esquina Arias perdió la marca de Sebastián Quintero y después Aguirre, en un intento por corregir el error de su compañero, perdió en el salto para que Quintero festejara.

Lea: Neymar sufre ruptura de ligamento cruzado y del menisco izquierdo

El técnico Bodmer no puso a Cristian Zapata, quien venía muy discutido tras su actuación en el clásico ante Medellín por Liga, pero esta vez Aguirre no tuvo la misma fineza y tampoco dio seguridad. Mientras atrás Nacional evidenciaba todos esos problemas, adelante no encontraba sociedades y dependía, como usualmente, de las individualidades.

Cuando empezaba a asentarse con el aliento de sus hinchas que eran mayoría en las tribunas del Hernán Ramírez Villegas, vino una expulsión tonta de Nelson Deossa. El volante golpeó en el rostro a un rival y después de que el árbitro revisara en el VAR le mostró la tarjeta roja. Esa expulsión fue sobre el cierre del primer tiempo y para la etapa complementaria a Bodmer le tocaba corregir. Lo hizo sacando a Juan Pablo Torres y enviando a la cancha a Jhon Duque para liberar a otros hombres en ataque.

De esa manera, el conjunto antioqueño se hizo dueño del balón, pero sin la profundidad necesaria para vulnerar la portería de Aldair Quintana y arriesgándose a las salidas rápidas del Pereira.

Así y todo, al minuto 82 el conjunto verdolaga tuvo la más clara posibilidad de empatar, después de un pase al área de Pabón que cabeceó Yair Mena y Quintana la salvó con su rostro. Sin embargo, sobre el final, cuando el verde estaba jugado al ataque, Yesus Cabrera puso el 2-0 a favor del elenco local, resultado que lo deja con una buena ventaja en la llave.

Conozca: Histórica actuación del cucuteño Andrés Ardila en Sudamericano de tiro con arco

Poco se le puede reprochar a Nacional desde la actitud en el segundo tiempo, porque solventó el hombre de menos hasta que Pereira también sufrió la expulsión de Diego Hernández, pero sí le faltó mucho fútbol y hasta acá todavía no le ve al equipo el sello de Bodmer, ese que él mismo dijo le iba a imprimir.

Nacional perdió un invicto de 8 partidos sin caer con el Pereira (la última derrota había sido el 24 de noviembre de 2021, 1-0). Por ahora, el nuevo entrenador suma dos compromisos dirigidos y dos derrotas, pero lo que más preocupa es que su idea de juego no se aleja de lo que venían presentando sus antecesores.

Ahora, Nacional deberá concentrarse en intentar asegurar su clasificación entre los ocho en Tunja, el domingo ante Chico, y después tendrá el reto, en el Atanasio, de revertir este 2-0 si quiere volver a jugar una final de Copa Betplay.

En la otra llave, Millonarios recibirá en El Campín al Cúcuta Deportivo el próximo jueves 2 de noviembre.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion