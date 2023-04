Rodrygo lleva al Real Madrid a semifinales de Champions con un doblete

Real Madrid consiguió su pase a las Semifinales de la Champions League al imponerse al Chelsea (2-0) en Stamford Bridge, donde el brasileño Rodrygo Goes fue la gran figura del encuentro al firmar un doblete.

Por su parte, el también brasileño Vinícius Junior y el uruguayo Federico Valverde contribuyeron con una asistencia cada uno.

Al margen de la Champions, en la liga turca, el delantero argentino Mauro Icardi hiló dos jornadas viendo puerta al contribuir con un tanto al triunfo del Galatasaray ante Alanyaspor (4-1).

Icardi ya es el máximo goleador y asistente de los 'Leones' con 13 goles y siete asistencias en 17 partidos disputados hasta el momento.

- Rodrygo firma un doblete -

El volante brasileño Rodrygo Goes fue la gran figura en el triunfo del Real Madrid ante el Chelsea (2-0) en la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League.

El extremo convirtió un doblete para asegurar el pase del conjunto español a la Semifinal con un marcador global de 4-0.

Rodrygo abrió el marcador cuando estaba por cumplirse la primera hora de juego (58) con un potente disparo que se coló pegado a la izquierda luego de combinarse con el también brasileño Vinícius Junior.

Ya en la recta final (80), Rodrygo selló el triunfo del Real Madrid tras recibir un pase del uruguayo Federico Valverde y marcar prácticamente a puerta vacía.

Rodrygo, que se mantiene como titular en el esquema de Carlo Ancelotti, fue sustituido inmediatamente después (81) y se quedó con un saldo de cinco goles y dos asistencias en el torneo.

El brasileño de 22 años, que celebró una de sus anotaciones emulando al ex jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo, reconoció tras el encuentro que "pensaba celebrar deslizándome con las rodillas, pero tengo una pequeña inflamación y elegí hacer la de mi ídolo, que Cristiano Ronaldo".

Vinícius, por su parte, llegó a seis servicios en la presente edición de la Champions League y ya es el máximo asistente de la competición.

En tanto, Federico Valverde fue elegido por el Comité Técnico de la UEFA como el 'Jugador del Partido' al haber realizado un "trabajo defensivo excelente y haber dado una asistencia destacada en la segunda parte".

También vio acción el brasileño Éder Militao, quién se perderá la ida de semifinales ante el ganador del choque entre Manchester City y Bayern Munich luego de haber sido amonestado y cumplir ciclo de tarjetas.

- Icardi factura en goleada del Galatasaray -

El delantero argentino facturó por segunda jornada consecutiva en la Superliga turca en el triunfo a domicilio del Galatasaray ante el Alanyaspor.

Icardi puso el 2-1 parcial en el marcador poco antes del descanso (42) con un derechazo de primera desde el borde del área luego de llegar desde atrás a un servicio del belga Dries Mertens.

Icardi llegó así a 13 goles y siete asistencias en 17 partidos disputados en el campeonato otomano desde su llegada al club el verano pasado.

Así, el ex del PSG se colocó como líder de goleo y asistencias del equipo dirigido por Okan Buruk.

Icardi, que repitió como titular, fue sustituido tras el descanso (46) por lesión.

Tras el encuentro, el entrenador Okan Buruk informó que "no tiene desgarro (muscular) según la imagen actual, pero el médico está revisando", y que será sometido a una resonancia magnética para conocer el alcance de la lesión.

"Esperamos que no sea nada grave y esté listo para el próximo partido", afirmó el entrenador turco.

También fueron titulares los uruguayos Fernando Muslera y Lucas Torreira. Ambos completaron los 90 minutos en la cancha.

Con el triunfo, Galatasaray aumentó su ventaja en la cima de la tabla a nueve unidades con sólo siete jornadas por disputarse.

