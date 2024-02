Selección Colombia está lista para su primer Mundial de fútbol playa

El estreno

Los cafeteros jugarán su primer partido ante Japón, mañana, sobre las 6:30 a.m. El domingo actuarán en la segunda fecha ante Senegal (10:30 a.m.) y el próximo martes cerrarán la fase de grupos ante Bielorrusia (6:30 a.m.).

“Nos podemos adaptar a cualquier condición de juego a cualquier ritmo que nos propongan. Podemos hacer daño con esta cualidad que tenemos”, señaló el arquero Emanuel Londoño.

En el país, los torneos de fútbol playa son organizados por la Difutbol y la Federación Colombiana de Fútbol. No existe el profesionalismo.

Esta disciplina se juega en una cancha de 37 m de longitud por 28 m de anchura enfrentando cinco versus cinco en tres periodos de 12 minutos cronometrados.

Nunca hay empates. De darse en los tres tiempos, se jugará un tiempo extra de 3 minutos y de persistir la igualdad, tanda de penales.

Los favoritos

Según la FIFA, organizadora del torneo, los equipos llamados al título son Brasil, Irán, Italia, Japón y Portugal.

En los partidos amistosos disputados en territorio árabe, Colombia superó 5-4 en penales a Italia luego de empatar 3-3 y perdió 3-2 con Irán.

Esta será la edición número 12 de la Copa del Mundo. Brasil es el máximo ganador con cinco trofeos (2006, 2007, 2008, 2009 y 2017), seguida por Rusia (2011, 2013 y 2021), Portugal (2015 y 2019) y Francia (2005).

