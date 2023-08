Selección Colombia tendría camiseta inédita de visitante

El tradicional uniforme de la selección colombiana de fútbol podría cambiar radicalmente, justo a pocos días de que se dé el pitazo inicial a las Eliminatorias al Mundial de México/Estados Unidos/Canadá 2026, al pasar de los coloridos amarillo, azul y rojo al negro.



Así lo reveló este lunes el sitio online especializado en implementos deportivos Footy Headlines, al filtrar esa posibilidad, sin un diseño formal de la que sería la nueva camiseta, pero deslizando que los colores típicos de la "cafetera" podrían ir sobre un fondo negro.

"La camiseta de visitante Adidas Colombia 2024 es la primera camiseta de fútbol negra del país. Footy Headlines aún no conoce el color de acento", escribió la iniciativa deportiva y de negocios en su sitio de internet (https://www.footyheadlines.com).



Ramón Jesurun, presidente de la FCF, le confirmó a Blu Radio que sí habrá camiseta negra, que será el segundo equipamiento de la Selección y que se estrenaría en la Copa América del próximo año, que se disputará en Estados Unidos.



"Le pregunto a Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombia de Fútbol, me dice sí y no. No es para las Eliminatorias de la Selección Colombia, pero sí están pensando no en este que pone Footy Headlines en particular. Será como uniforme dos para la Copa América del año entrante en Estados Unidos, entonces prepárense porque vamos a tener una camiseta negra”, afirmó Néstor Morales, director de Mañanas Blu.

Meses atrás la FCF anunció pequeños y significativos cambios al escudo de la Selección.



La posibilidad de que haya por primera vez una nueva versión de la camiseta de la selección coincidió con el anuncio del influencer alemán Dominci Wolf, quien sacó su propia versión de la casaca de la "cafetera", con el logo de su propia marca.



La FCF le avisó semanas atrás a Wolf que debía eliminar de su contenido en redes sociales aquellos videos en los que aparecía con la camiseta de la selección en los que hacía publicidad a distintos productos o eventos, a manera de alerta antes de pasar al plano de lo legal.



El hecho desató solidaridad con el alemán, que suele visualizar contenidos con atributos culturales y alimenticios del país.

