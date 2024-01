Thierry Henry le apunta al oro de los Juegos de París 2024, con Mbappé

A seis meses de los Juegos Olímpicos de París-2024, el seleccionador del fútbol masculino de Francia, Thierry Henry, afirmó en una entrevista con la AFP que es "normal" que su equipo piense en la medalla de oro y no ocultó que Kylian Mbappé sería un argumento de peso para conseguirlo.

"Kylian tiene un lugar especial en todas partes. Pero entre querer y poder hay una diferencia. No sé dónde va a estar (al final de la actual temporada), pero el club tendrá algo que decir", afirmó Henry ante la posibilidad de que Mbappé esté en su lista para el torneo olímpico.

Los equipos de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos son de categoría Sub-23, salvo tres integrantes, que pueden ser de más edad. Ese sería el caso de Mbappé, que tiene actualmente 25 años.

"Todavía no he contactado con él. He hablado ya con bastantes jugadores, pero quise dejar pasar las vacaciones (navideñas) en el caso de otros. He sondeado a varias personas, eso ayuda a avanzar y a ver qué podemos hacer", explicó.

Le puede interesar: El técnico Héctor Cárdenas, dolido por la eliminación del Preolímpico Sub-23

También se ha dicho que la opción de Antoine Griezmann tendría igualmente fuerza, especialmente por el deseo del jugador de estar en esa cita.

"Seamos sinceros, son unos Juegos Olímpicos en Francia, es algo de importante para todos. Si hablas con cualquier jugador en Francia, te dirá que quiere estar en los Juegos Olímpicos. ¿Pero podrán?", señaló Henry, al ser preguntado por el caso del jugador del Atlético de Madrid.

Precedente californiano

Francia ganó una vez el torneo olímpico masculino de fútbol, en Los Ángeles-1984, pero desde entonces no llega a la final. En las cinco últimas ediciones, el oro ha sido para un equipo latinoamericano: Argentina en 2004 y 2008, México en 2012 y Brasil en 2016 y 2020 -edición esa última disputada en 2021 por la pandemia de la COVID-19.

"No lo hemos ganado desde 1984. Hace mucho tiempo, así que se espera algo de nosotros. Estamos en Francia y es normal, pero nunca es fácil ganar en casa, transformar esa presión en una emoción positiva", señaló el técnico francés.

Henry tiene, eso sí, experiencia en un gran éxito en casa con los 'Bleus'. Formó parte como jugador del plantel que logró el primer título de Francia en el Mundial, en 1998 en su territorio.

Le puede interesar: Colombia perdió ante Brasil y quedó sin chances de ir a París 2024

"Visualizar el oro es algo normal. Llegar a él, ya es otra cuestión", insistió el entrenador, sobre el objetivo de su equipo para los Juegos de París.

"Si entras en una competición en casa y no visualizas el oro, no podrás llegar a él. Eso es algo que Aimé Jacquet nos metió en la cabeza en 1998", apuntó en referencia al seleccionador de Francia en el primer Mundial ganado en su historia.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion