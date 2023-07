¿Qué tanto aporta la inteligencia artificial al sector financiero?

La inteligencia artificial es un campo muy amplio de la tecnología y tiene muchas capacidades que difieren en su impacto dependiendo de cómo y dónde se la aplique.

Esta tecnología, aseguró Federico Kalos, director de Marketing & Partnerships de Bunker DB, ha transformado las prácticas de marketing, sobre todo, a partir de la pandemia, donde asistimos a una aceleración generalizada y significativa en los procesos de digitalización.

“Actualmente, la IA es el copiloto indispensable de los equipos de marketing en la industria financiera, principalmente porque les permite aumentar su productividad y potenciar su trabajo, dejándoles tiempo para tareas más creativas y abstractas que contribuyan a la incrementalidad del negocio”, agregó Kalos.

Por su parte, Tory Jackson, Head of business development and strategy para Latam en Galileo Financial Technologies, afirmó que la Inteligencia Artificial desempeña un papel crucial en el crecimiento del sector financiero al ofrecer diversos beneficios.

“Mejora la atención al cliente al brindar asistencia personalizada y disponible las 24 horas del día. Automatiza tareas rutinarias, liberando tiempo para actividades más estratégicas. Además, contribuye a la detección y prevención del fraude financiero mediante el análisis de patrones y la verificación de identidad”, aseveró Jackson.

De acuerdo con la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, en el país hay 29 entidades bancarias activas. Este impulso se debe a una mayor convergencia entre la banca tradicional y el sector fintech que se dio, sobre todo, a partir de la pandemia.

Las entidades tradicionales han incursionado en soluciones digitales que permiten acercar la banca a más personas y mejorar la oferta de productos y servicios, lo cual obliga a los bancos a pensar nuevas estrategias para destacarse de la competencia.

“Sin ir más lejos, según una encuesta desarrollada por Kantar (2022), la mayoría de los colombianos tiene cuentas bancarias (84 %), tarjetas débito o crédito (81 %) y billeteras virtuales (51 %)”, apuntó el experto en marketing de Bunker DB.

En este escenario, los clientes del sector bancario exigen experiencias omnicanales que los ubiquen en el centro. Para que sean exitosas, deben estar basadas en datos, ser consistentes y personalizadas.

“Para hacerle frente a estos desafíos, hoy las instituciones financieras tienen la posibilidad de incorporar tecnología eficiente y escalable hacia el interior de sus organizaciones que les permita analizar en tiempo real sus campañas de marketing digital, saber en qué medios están sus audiencias y cuáles son sus gustos”, anotó Kalos.

Ante ello, la IA aporta a la inclusión financiero, según el vocero de Galileo Financial Tecnologices, un estudio de S&P and ratings, muestra que el crecimiento del crédito entre 2022 y 2023 se situará entre el 8% y 9%, después del repunte económico experimentado en 2021 que impulsó la demanda de crédito.

Entre tanto, “el acceso al crédito en Colombia promueve la inclusión financiera y mejora la calidad de vida de la población. Permite a las personas participar en la economía formal, impulsando el crecimiento económico, fomentando el emprendimiento y la creación de empleo”, recalcó Jackson.

