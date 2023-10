Cinco encapuchados lo mataron en Las Minas de Pueblo Nuevo

Las autoridades están convencidas de que los homicidas de Henry Rodríguez Bayona, la tarde de ayer, en la avenida 0 con transversal 17, en el sector Las Minas, del barrio Pueblo Nuevo, fueron los mismos que acabaron con la vida de las hermanas Ahitza y Daniela Pérez Linares, de 42 y 27 años, hecho ocurrido la noche del 30 de septiembre, en ese sector.

Las primeras pistas que tuvieron los investigadores para llegar a esta conclusión es que al menos cinco hombres armados y encapuchados llegaron hasta la vivienda de la víctima y aprovecharon que estaba acostada en una hamaca, para dispararle directo a la cabeza.

Luego de cumplir su objetivo, los pistoleros marcaron dos grafitis con la frase ‘fuera paracos’, uno al lado del cadáver y otro en una pared de la casa. En la misma vivienda, días antes, también habían hecho un grafiti que decía ‘Eln presente’.

A los agresores no les importó que los familiares de Rodríguez Bayona, quien además, tenía una discapacidad en sus piernas, estuvieran en el lugar para cometer el crimen y marcharse tranquilamente, dejando un ambiente de miedo y zozobra en el sector.

La inspección y el levantamiento del cadáver que adelantaron los miembros de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) interrumpieron la reunión de los vecinos del sector que presenciaban el partido entre la Selección Colombia y Uruguay, por las eliminatorias al Mundial.

“Ese señor vivía acá desde hace muchos años, pero es mejor no decir mucho, porque uno no sabe qué pudo ocasionar eso”, explicó un habitante de la zona.

Sin embargo, a medida de que avanzaban las pesquisas, las autoridades fortalecían algunas hipótesis del hecho de sangre, pues conocieron que en enero de 2021, Rodríguez estuvo indiciado por hurto.

Sufrió un atentado

En septiembre de 2016, Rodríguez Bayona, junto con otro hombre, fue atacado a balazos, cuando estaban hablando dentro de un carro, también en el sector Las Minas.

Los pistoleros bajaron a pie por las escaleras de una zona montañosa y se acercaron sigilosamente al carro en el que estaban las víctimas para cometer el atentado.

En ese momento, Rodríguez resultó herido en la pierna y el brazo derecho.

De inmediato, vecinos del sector trasladaron a los heridos en el carro en el que fueron atacados hacia la Unidad Básica de la Loma de Bolívar, pero cuando iban en camino al centro asistencial, a la altura del barrio Los Alpes, sufrieron un accidente de tránsito que solo dejó daños materiales.

El crimen de las hermanas

La noche del 30 de septiembre, un grupo de quince personas, entre estas, una mujer, llegó hasta una vivienda de tabla y zinc de las hermanas Ahitza y Daniela Pérez Linares y luego de intimidar a las víctimas, las asesinaron a balazos.

A las 10:30 de la noche de ese día, la calma que había en este sector se transformó en momentos de tragedia y muerte. Los rostros de los agresores estaban cubiertos con pañoletas y con algunas franelas, mientras que lo que sí exhibían con poder eran sus armas, insistiendo en que venían en busca de ‘La Negra’.

En medio de interrogatorios y de advertencias, los pistoleros separaron a los hombres de las tres mujeres que estaban en la vivienda con algunos niños, pues su objetivo estuvo fijado siempre en ellas.

“A mí me tenían con mi mamá y mi tía, pero yo les dije que por favor tuvieran piedad, que yo tengo tres hijos pequeños y que no me hicieran nada. En ese momento, me mandaron para otro cuarto y me encerraron”, recordó la hija de Ahitza.

Sin embargo, los familiares de las víctimas presumen que el doble crimen se dio en medio de una confusión.

