Falleció el taxista que recibió ocho puñaladas en medio de un atraco en Cúcuta

Luego de cuatro días luchando por su vida, Ismael Gutiérrez Ortíz, subgerente de la empresa Transontiveros, falleció por la gravedad de las heridas que le provocaron el pasado sábado, cuando fue víctima de un atraco por el Anillo Vial Occidental, a la altura de Cormoranes.

Aunque en el Hospital Universitario Erasmo Meoz fue intervenido en varias ocasiones para salvarle la vida, ayer, sobre las 5:00 de la mañana, el hombre no resistió.

A Gutiérrez Ortíz, de 66 años, el personal médico logró mantenerlo estable hasta el lunes, pero el martes empezó a tener complicaciones, su situación de salud se convirtió en estado crítico.

"Acá todos me llaman y me dan el pésame, diciendo ‘ay, no puede ser, don Ismael’, porque él era una persona, muy servicial", comentó Gloria Suárez, esposa de la víctima.

Le puede interesar: 'Chiquito Malo' volverá a la cárcel, esta vez por el homicidio de un taxista en Cúcuta

La familia espera que el homicidio de Ismael no quede impune y que, aunque es un hecho que lamentar, sirva para que las autoridades se pongan las ‘pilas’ y actúen contra la delincuencia, aún más por los taxistas quienes arriesgan su vida todos los días cuando salen a buscar la 'carrerita' que les permita llevar el sustento a su familia.

El ataque a cuchillo

Ismael Gutiérrez llamó a su esposa el sábado, cuando eran las 5:30 de la tarde. Él le habría manifestado, según ella, que iría por el taxi que le estaban arreglando el motor desde hace tres semanas, para después irse a trabajar. Desde esa hora, ella no volvió a saber nada de él.

A las 11:30 de la noche la Policía llamó a su hijo informándole de la tragedia: su papá había recibido ocho puñaladas.

Según lo que manifestó Suárez, él había recogido un servicio por Torres de Bolívar con dirección a Atalaya. Sin embargo, cuando iban avanzando por el Anillo Vial Occidental, los pasajeros lo amenazaron haciéndolo bajar de su taxi, de placas URM535, para robárselo.

Conozca: Hallaron muerto a un hombre reportado como desaparecido en Villa del Rosario

Cruelmente, de acuerdo a su familiar, los delincuentes lo amarraron de manos y pies con una cabuya, hasta le taparon la boca para que no gritara y lo llevaron a una zona boscosa.

"Nos dicen que él como pudo se soltó y caminó como 45 minutos hasta salir a la carretera. Cuando vio un taxi pasar le hizo señas, pero resulta que eran los mismos hombres que lo habían atracado, fue ahí cuando lo apuñalaron", aseguró la esposa.

Gravemente herido, con ocho puñaladas y desangrándose, fue dejado en la carretera donde lo encontraron y lo llevaron hasta un centro asistencial para que se recuperara.

Mientras el hombre era atendido, el gremio de taxistas se unió con la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) para ir tras las pistas de los atracadores y a su vez, recuperar el vehículo.

El domingo en la tarde, las autoridades fueron informadas de que en el barrio La Primavera habían dejado abandonado el carro que el día anterior se habían robado.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion