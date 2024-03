Incendio acabó con varias casas en Crispín Durán

Cuatro gatos, una moto, una cicla y una bolsa con fotografías, es lo único que pudo rescatar de las llamas, un humilde residente del barrio Crispín Durán.

La noche del jueves se tornó trágica. Tres casas de su propiedad se quemaron en su totalidad luego de que, al aparecer, se originara un incendio en un fogón de leña, ubicado en la cocina de una de las viviendas, todas ellas, construidas en madera y techos de zinc.

No hubo tiempo para salvar otras pertenencias, hasta un celular quedó calcinado. “Yo estaba revisando el teléfono y ya me iba a dormir, cuando escuché que el inquilino de las dos casas que tenía en arriendo me llamó con urgencia. El panorama apenas salí me puso los pelos de punta”, contó Fredy López.

Trascurrieron los segundos y la existencia de un cilindro de gas en una de las casas afectadas, era la mayor preocupación. Fredy, junto con algunos vecinos, lograron sacarlo y dejarlo en un lugar donde las llamas no alcanzaran a llegar.

“Comencé a sentir un calor intenso que confundí por un momento con las altas temperaturas de estos días, hasta que me di cuenta que la candela estaba entrando a la casa desde el techo”, dijo uno de los dos inquilinos afectados.

El hombre se armó de valor e ingresó para sacar la única muda de ropa, “chanclas” y una que otra herramienta de trabajo que pudo salvar.

La intensidad de las llamas, amenazó la casa vecina, que aunque estaba construida en material, estuvo a pocos minutos de verse afectada. Fue tal el riesgo que entre varios residentes alcanzaron a sacar a la calle todos los enseres, sin embargo, lo que no se llevó el fuego, si se lo llevaron algunos amigos de lo ajeno, que en medio de la angustia de otros, aprovecharon para ‘hacer su agosto’.

Dos incendios

Al lugar de la emergencia hicieron presencia los Bomberos de Cúcuta con una máquina para fuego y camiones cisternas.

“Desde la subestación de Atalaya salió un carro y luego fue necesario un vehículo de apoyo de la estación central. La recomendación para la ciudadanía es que den aviso oportunamente frente a cualquier situación que los pueda poner en riesgo”, informó el teniente Carlos Monsalve Rodríguez, comandante de Bomberos.

Asimismo, Monsalve dio a conocer que luego del incendio en la comuna 7, minutos después hubo otra emergencia en la Avenida Las Américas, en el antiguo parqueadero de la Fiscalía, donde según él, algunos habitantes de calle provocaron una conflagración que no tuvo mayores afectaciones.

