La venta de drogas habría cobrado la vida de ‘Tin’ en Bajo Pamplonita

Una confrontación entre bandas que se disputan la venta de drogas en el barrio Bajo Pamplonita sería la principal causa del asesinato de Agustín Euparquio Ángel Sánchez, conocido como ‘Tin’, ocurrido el sábado 11 de marzo, en su vivienda.

Entérese: La cocina explotó y todo ardió en llamas en El Desierto de Cúcuta

Los investigadores que asumieron el caso buscan evidencias para identificar al asesino, quien llegó hasta la casa, ubicada en la calle 5 con avenida 4, el sábado 11 de marzo, y le disparó a Agustín Ángel en la cabeza.

Aunque el hombre fue trasladado en un taxi hasta un centro asistencial, falleció un día después, pese a que los galenos de turno lo intervinieron quirúrgicamente. Su partida significa todavía un gran dolor entre sus familiares, que lo recuerdan como una persona amable y que no se metía con nadie.

En qué va la investigación

Se conoció que los investigadores tienen en su poder varios videos de cámaras de seguridad en los que se alcanza a ver cuando el delincuente se escabulle entre unos arbustos que hay frente a la vivienda de la víctima, segundos después cometer el crimen.

“Inicialmente no se hallaron cámaras, pero luego descubrimos que unos establecimientos de la cuadra donde ocurrió el hecho, contaban con esos dispositivos de seguridad. Se están revisando los videos para identificar al responsable y saber si se trataría de alias ‘Chupetín’”, indicó una fuente judicial.

Conozca: 'El Flaco' y su novia 'Katrina' cayeron extorsionando en Cúcuta

Precisamente, ‘Chupetín’ sería un expendedor de drogas de esa zona, quien días antes del crimen, según testigos, pasó en una moto por la casa de la víctima y le lanzó unas amenazas.

Asimismo, las autoridades buscan evidencias de si Ángel Sánchez estaba involucrado en la venta de drogas en Bajo Pamplonita, algo que para la familia es falso, él trabajaba como celador en un lote y desde hace varios meses estaba sometido a un tratamiento médico para controlar una enfermedad que padecía en los pulmones.

El crimen

A las 3:00 de la madrugada, mientras dormían en esa cuadra, el pistolero arribó hasta la casa, se escabulló entre unos arbustos que hay frente al andén y tocó la puerta para que Agustín Ángel, de 67 años, saliera y así pudiera atacarlo a bala.

Sin embargo, la víctima abrió una ventana de su habitación que da hacia la calle, para mirar quién era el que tocaba a esa hora y en ese momento recibió el impacto en la cabeza.

La víctima cayó al piso gravemente herida y su pareja sentimental, con la que dormía, pidió auxilio y junto con otros familiares lo llevaron rápidamente a una clínica cercana, donde finalmente murió, al día siguiente.

“A mí me tocaron la puerta duro, me levanté asustada y fue en ese instante que me dieron la noticia. Salí a la calle y alcancé a ver cuando se lo llevaban para un centro asistencial. Él vestía una sudadera y una camiseta”, dijo una habitante del sector.

Los miembros de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) se encargaron de las pesquisas sobre el hecho y adelantaron la inspección en el lugar, pero no encontraron vainillas.

Horas después del ataque, un grupo de hombres volvió a la vivienda y rompió los vidrios de la ventana por donde también le dispararon a la víctima, por lo que sus familiares sienten temor de que los hechos violentos continúen, teniendo en cuenta que hubo una amenaza previa.

Una zona de expendio

En Bajo Pamplonita, durante varios años, la comunidad ha tenido que convivir con viviendas donde les venden drogas a habitantes de calle y consumidores de la zona, además de soportar los constantes hurtos.

Y es que, según algunos residentes, es común que los indigentes se roben cualquier objeto de valor de las casas para venderlo en chatarrerías clandestinas y así tener dinero para las dosis de drogas.

“La situación en la zona es difícil, hay un punto al que le dicen ‘la invasión’, donde hay ‘ollas’, eso es en límites con el barrio Alto Pamplonita. En ese lugar capturaron a unos presuntos ‘jíbaros’ hace meses”, indicó un líder comunal, que por su seguridad no reveló su identidad.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion