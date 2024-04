Lo encontraron sepultado al interior de una mina en zona rural de El Zulia

Incertidumbre es lo que ahora siente la esposa de José del Carmen Ramos Castillo, luego de que, a través de una llamada telefónica, le informaran que su esposo había muerto cuando empezaba a trabajar en la mina Arcoíris, zona rural de El Zulia.

Del lunes, cuando murió, solo recuerda que, como era de costumbre, él salió a las 5:00 de la mañana con sus ‘cositas’ con dirección a la Terminal de Cúcuta desde donde saldría el transporte que la empresa les asigna a los mineros para que retomen a sus labores.

Sin embargo, horas más tarde, tras ver que su esposo no la llamó a la hora del almuerzo, la preocupación empezó a invadirla y solo hasta las 7:00 de la noche, compañeros del hombre, le manifestaron que él había muerto cuando iniciaba a trabajar.

Lo encontraron muerto

El instintito siguió a la esposa de José del Carmen, pues le pareció extraño que su pareja sentimental no la llamara en la mañana ni en la tarde.

Fue así que empezó a insistir, la curiosidad la llevó hasta preguntar intensamente a los compañeros de su esposo sobre él.

Según la mujer, luego de desayunar, José del Carmen fue el primero en volver a la mina para trabajar, desde ese momento, sus compañeros no tuvieron más información sobre el hombre, hasta mediodía cuando fueron a buscarlo.

“Cuando se dan cuenta que él no aparece, una ingeniera envió a dos mineros más a buscarlo. Cuando se adentraron más, vieron un pie de él y luego de observar se fijaron que otro de sus pies estaba sin una bota. Al acercarse se dieron cuenta que una peña le había caído encima y quedó boca abajo”, manifestó la mujer.

Tras conocer que, presuntamente le estaban escondiendo información sobre lo que había sucedido con el hombre, ella sigue buscando respuestas para saber a ciencia cierta qué sucedió al interior del socavón, pues si es una mina legal, según ella, debería contar con todas los reglamentos de seguridad.

“Sinceramente para mí él murió temprano, porque no alcanzo a picar, no alcanzó a ponerse ni la mascarilla, ni los guantes, porque eso lo dijo ella (la ingeniera), quiere decir que murió entrando. Nadie me da una respuesta clara de lo que sucedió”, manifestó la mujer.

Era un hombre maravilloso

Frente a la desconcertante tragedia, a la mujer solo le quedó recordar los mejores momentos de quien por años fue y seguirá siendo el amor de su vida.

“No tengo de qué quejarme, él era un hombre maravilloso, trabajador, responsable, amoroso, no tenía ninguna intención de maldad”, añadió la mujer, mientras adelantaba las diligencias para reclamar el cuerpo del hombre.

